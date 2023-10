Bankräuber haben am Mittwoch einen Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank im unterfränkischen Laudenbach gesprengt. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt.

Bankräuber haben am frühen Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr im unterfränkischen Laudenbach zugeschlagen. Sie jagten nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes einen Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg in der Miltenberger Straße 21 in die Luft. Der Geldausgabeautomat befand sich in unmittelbarer Nähe zur Laudenbacher Feuerwehr. In welche Richtung die Diebe anschließend flohen, ist derzeit unbekannt.

Geldautomatensprengung in Laudenbach: BLKA sucht nach Zeugen

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) übernahm die Ermittlungen. Experten sollen in den kommenden Tagen den Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut des Bayerischen Landeskriminalamts in München genauer untersuchen.

Das BLKA sucht außerdem nach Zeugen. Die Beamten interessieren sich vor allem für folgende Fragen:

Wem sind in der Nacht auf Mittwoch in der Miltenberger Straße in Laudenbach verdächtige Menschen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat davor Verdächtiges beobachtet, das in Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung stehen könnte?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/12120 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Geldautomatensprenger schlagen auch im Allgäu zu

Seit Monaten hält eine Serie von Geldautomatensprengungen die Polizei in Deutschland in Atem. Auch im Allgäu wurden bereits einige Bankautomaten in die Luft gejagt.

Geldautomat der Volksbank Raiffeisenbank gesprengt - Täter auf der Flucht

19. Januar 2023: In Erkheim im Unterallgäu wurde gegen 2 Uhr nachts ein Geldautomat in der Sparkassen-Filiale gesprengt. Die Täter flüchteten Richtung A96.

im Unterallgäu wurde gegen 2 Uhr nachts ein Geldautomat in der Sparkassen-Filiale gesprengt. Die Täter flüchteten Richtung A96. 23. Dezember 2022: In Dietmannsried im Oberallgäu sprengten Unbekannte gegen 3 Uhr nachts einen Geldautomaten der Raiffeisenbank Allgäuer Land. Die Druckwelle war so gewaltig, dass die Scheiben der Bank bis an die gegenüberliegenden Häuser flogen.

2. Dezember 2022: In Stetten im Unterallgäu wurde gegen 2.45 Uhr ein Geldautomat der Genossenschaftsbank gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Auto auf die A96.

im Unterallgäu wurde gegen 2.45 Uhr ein Geldautomat der Genossenschaftsbank gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Auto auf die A96. 30. September 2022: In Sontheim im Unterallgäu wurde gegen 2.30 Uhr ein Geldautomat der Sparkasse in die Luft gesprengt. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Dem Trio gelang die Flucht.

im Unterallgäu wurde gegen 2.30 Uhr ein Geldautomat der Sparkasse in die Luft gesprengt. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Dem Trio gelang die Flucht. 5. Juli 2022: In der Nacht sprengten Unbekannte einen Geldautomat der Sparkasse in Wolfertschwenden im Unterallgäu. Nachbarn wurden gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf gerissen, kurz darauf hörten sie quietschende Reifen von mindestens einem wegfahrenden Auto.

25. Mai 2022: Gegen 3 Uhr morgens sprengten Unbekannte den Geldautomaten der Raiffeisenbank in Woringen im Unterallgäu. Den Tätern gelang die Flucht.

Zwischenzeitlich ist der Polizei aber ein Schlag gegen die Bankautomatensprenger gelungen. Ende September nahm das LKA Tatverdächtige in den Niederlanden fest, nachdem die niederländische Polizei bereits Anfang des Jahres einige Verdächtige inhaftiert hatte.