In Lindau und Memmingen hat die Polizei am Montag wieder die Tuner- und Poserszene kontrolliert. Die "Kontrollgruppe Poser Tuner" fand in Lindau mehrere Verstöße. So hat ein Autofahrer aus Österreich die Rückleuchten seines Autos schwarz lackiert und seinen Ansaugtrakt manipuliert.

Der 48-Jährige hatte an seinem BMW ein Ansaugrohr entfernt und den Luftfilterkasten am Boden aufgesägt. Dadurch wurde das Fahrzeug lauter. Der Mann musste sein Auto abstellen und durfte er die Heimreise nach Österreich antreten, nachdem der die Rücklichter umgebaut hatte.

Weitere Verstöße

Einen 22-Jährigen zeigten die Lindauer Beamten ebenfalls an, weil die Betriebserlaubnis an seinem Wagen erloschen war. der junge Mann hatte der Polizei zufolge eine Sportansaugung verbaut, die aber nicht für das Fahrzeug freigegeben war. Bei zwei weiteren Autos fanden die Beamten nicht freigegebene Heckspoiler und eine nicht eingetragene Auspuffanlage.

Polizei Memmingen zieht tiefergelegten Wagen aus dem Verkehr

In Memmingen hatten Beamte der Grenzpolizei eine Frau kontrolliert, deren VW Golf offensichtlich getunt war. Das Fahrwerk des Wagens war um 20 Millimeter tiefergelegt worden. Dafür wurde allerdings keine Betriebserlaubnis erteilt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und zeigte die 23-Jährige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrszulassungsordnung an. Die Frau muss jetzt mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, außerdem muss sie den Abtransport des Fahrzeugs bezahlen.

In Sonthofen und Kempten hat die Polizei Ende April auch Kontrollen in der Tuning-Szene durchgeführt. Dabei musste ein Auto beschlagnahmt werden.