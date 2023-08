Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Donnerstag im Strandbad Nußdorf in Überlingen ereignet. Ein Mann ertrank im Bodensee

Der 64-jährige Mann ging am Donnerstagnachmittag zum Baden ins Strandbad Nußdorf in Überlingen. Gegen 16:35 Uhr wollte er im Bodensee eine Runde schwimmen. Doch dabei ging er unter.

Badeunfall im Bodensee bei Überlingen: Reanimation bleibt erfolglos

Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, DLRG und Feuerwehr fanden den Mann erst, als er bereits mehrere Meter tief im Bodensee trieb. Sie brachten ihn an Land und reanimierten ihn. Doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Der 64-Jährige starb noch vor Ort.

Während des Einsatzes wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert, der im Bereich des Strandbades landete. Die Wasserschutzpolizeistation Überlingen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Einige Menschen sind 2023 schon im Bodensee ertrunken

In diesem Jahr sind bereits einige Menschen in der Region beim Baden ertrunken. Mitte Juli kam ein 24-jähriger Mann im Bodensee bei Bregenz ums Leben. Er war zusammen mit einem 25-Jährigen beim Schwimmen, als beide plötzlich in Panik gerieten und um Hilfe schrien. Mehreren Helfern gelang es, den 25-jährigen Mann ans Ufer zu retten, der 24-Jährige Bekannte ging jedoch unter und ertrank.

Tragisch endete im Juli auch der Badeausflug eines Pärchens in Langenargen. Ein 38-jähriger Mann ging mit seiner Freundin zum Schwimmen in den Bodensee. Während sie früher den Rückweg antrat, schwamm er weiter auf den See hinaus - und ertrank.

Ende Mai wagte sich eine Urlauberin bei nur 12 Grad Wassertemperatur in den Bodensee. Doch die 85-jährige Seniorin kehrte nicht mehr ans Ufer zurück. Einsatzkräfte fanden die Frau tot im Bodensee.

Bereits Ende Mai warnte die Wasserwacht Bayern davor, mit allzu großer Sorglosigkeit ins Wasser zu gehen. Und auch die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg wies auf das richtige Verhalten beim Baden in Seen hin.