Tierquälerei in Österreich: Kalb in Imst und Katze in Reuthe mit Schusswaffe verletzt

In Österreich kam es zu zwei Fällen von Tierquälerei. Dabei schoss jeweils ein Unbekannter mit einer Schusswaffe auf ein Tier. In Imst wurde ein zweijähriges Kalb angeschossen. In Reuthe musst einer Katze danach sogar ein Vorderbein amputiert werden.

Katze in Reuthe angeschossen

Am letzten Mittwoch wurde laut Polizei zwischen 13:00 und 15:00 Uhr in Reuthe (Vorarlberg) im Bregenzerwald von einer unbekannten Person eine Katze angeschossen. Die Katze wurde dabei verletzt, weshalb ihre Besitzern sie zum Tierarzt brachten. Dem Arzt blieb nichts anderes übrig, als das komplette rechte Vorderbein des Tieres zu amputieren. Auf Grund aufgefundener Projektilteile dürfte es sich um eine Kleinkaliber-Schusswaffe gehandelt haben, wie die Polizei mitteilt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Bezau (Tel. +43 (0) 59 133 8123) in Verbindung zu setzen.

Tierquälerei in Imst: Kalb verletzt

Wie laut Polizei erst jetzt bekannt wurde, schoss zwischen 21. und 24. September 2023 ein bisher unbekannter Täter ebenfalls mit einer Schusswaffe in Imst/Teilwiesen (Tirol) auf ein zweijähriges Kalb. Das Tier wurde durch den Schuss verletzt. Erhebungen durch die Polizeiinspektion Imst folgen.

Hund in Sigmaringen gegen Zaun getreten

Auch in Sigmaringen kam es vor Kurzem zu einem Fall von Tierquälerei. Ein Mann trat dort seinen Hund so heftig, dass dieser gegen einen Zaun geschleudert wurde.