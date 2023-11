Bei mehreren Menschen aus Buchloe und Waal klingelte am Dienstag das Telefon. In der Leitung waren Anrufbetrüger, die die Menschen um Geld bringen wollten.

Am Dienstagnachmittag kam es in Buchloe und Waal vermehrt zu Schockanrufen, berichtet die Polizei. In bisher drei bekannt gewordenen Fällen bekamen Anwohner im mittleren bis hohen Alter einen Telefonanruf von einer "Rechtsanwältin", die vorgab, dass entweder die Enkelin oder die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte.

Falsche Rechtsanwältin verlangt 30.000 bis 40.000 Euro und Schmuck

Die angebliche Rechtsanwältin verlangte dann eine Kaution in Höhe von 30.000 bis 40.000 Euro, damit die Enkelin oder die Tochter nicht in Haft gehe. In diesem Zusammenhang wurde auch nach anderen Wertsachen wie zum Beispiel Schmuck gefragt.

Polizei ermittelt

In allen drei Fällen wurde die Betrugsmasche jedoch der Polizei zufolge glücklicherweise durchschaut, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei Buchloe ermittelt wegen versuchten Betrugs gegen einen bislang unbekannten Täter. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass es sich bei den vorgenannten Telefonanrufen um betrügerische Betrugsversuche handelt. Im Zweifel raten sie, die nächstgelegene Polizeidienststelle zu informieren, bevor es zu einer Geldübergabe kommt. Die Polizeiinspektion Buchloe ist erreichbar unter der Telefonnummer 08241/9690-0.