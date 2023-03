In Kempten ist es erneut SMS-Betrügern gelungen, Geld von ihrem Opfer abzuzocken. Von einer 59-jährigen Frau erbeuteten die Unbekannten 17.000 Euro.

Am Montag erstattete die 59-Jährige Strafanzeige bei der Polizeiinspektion wegen Betruges. Die Frau hatte eine SMS erhalten, angeblich von ihrer Bank. In der SMS war ein Link enthalten. Als die Frau den Link öffnete, bekam sie die Aufforderung, ihre Bankdaten und das Passwort einzugeben. Dann kam der Frau das Ganze doch seltsam vor, sodass sie die Daten in dem Online-Formular nicht bestätigte.

17.000 Euro sind futsch!

Die Betrüger schickten der Frau weitere SMS. Sie sollte die zuvor eingegebenen Daten bestätigten. Dies tat die Frau jedoch nicht. Trotzdem musste sie feststellen, dass es den Täter gelang, unberechtigt über 17.000 Euro von ihrem Konto abzubuchen.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Die wichtigsten Ratschläge der Polizei:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Banken versenden keine SMS mit der Aufforderung, persönliche Bankdaten bekannt zu geben.

Bei merkwürdigen Anrufen (z.B. sog. "Schockanrufe"): Legen Sie auf und rufen Sie den vermeintlich betroffenen Angehörigen auf der altbekannten Nummer zurück.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Fordert der Anrufer oder ein SMS-Schreiber Geld: Besprechen Sie dies unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen.

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Verwandten sowie Bekannten über die Masche!

Die Masche "Schockanruf"

Besonders im Fokus ist eine besondere Form des Enkeltricks, der sogenannte "Schockanruf". "Ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht!" So oder anders schockierend melden sich die Betrüger am Telefon, geben sich dabei meist als Polizisten, Richter oder Staatsanwälte aus. Der Anrufer fordert Geld für eine Kaution, um beispielsweise eine drohende Gefängnisstrafe abwenden zu können. Zwischendurch schalten sich weitere falsche Polizisten, Staatsanwälte und Richter in die Gespräche ein, um die Glaubwürdigkeit zu stärken.