Am Samstagabend fand die dritte Party des Festivals "Go to Gö 2023" in Görisried im Festzelt statt. Diesmal fand mit dem Motto "Mallorca 4.0" eine große Malle-Party statt. Doch, wie die Polizei berichtet, lief der Festivalabend nicht nur friedlich ab.

Zwei Männer belästigen zwei Frauen sexuell

Denn am Samstagabend bzw. Sonntagmorgen kam es bei der Mallorca-Party zu zwei sexuellen Übergriffen: Gegen 20:30 Uhr fasste ein 17-jähriger Jugendlicher einer 20-jährigen Frau unsittlich an den Hintern. Gegen 0:45 Uhr dann griff ein ebenfalls 17-Jähriger einer 21-Jährigen in den Schritt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.