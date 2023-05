Bildergalerie: Go to Gö 2023: Die Mallorca 4.0-Party am Samstag

Das Festival Go to Gö 2023 hat am Samstag 6. Mai 2023 nochmal Partystimmung verbreitet. Zum Abend-Motto !Mallorca 4.0" feierten haufenweise Besucher im Zirkuszelt in Görisried. Dabei waren gleich neun Live-Acts auf der Bühne zu sehen, die für die richtige Malle-Stimmung sorgten:

Die Acts bei Mallorca 4.0

Mit dabei waren:

Lamas

Isi Glück

DJ Robin ("Layla")

Peter Wackel

Mia Julia

Ikke Hüftgold

Kreisligalegende

Frenzy

Sabbotage

Fotos: Peter Roth

Sexuelle Belästigung bei Go to Gö-Malle-Party

Allerdings war die Stimmung bei der "Mallorca 4.0"-Feier nicht nur positiv. Wie die Polizei berichtet, kam es auch zu zwei Fällen sexueller Belästigung.