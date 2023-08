Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in Füssen gestürzt und hat sich schwerste Verletzungen zugezogen. Grund für den Unfall war ein Stein auf der Straße.

Der Unfall passierte in Füssen im Bereich der Tiroler Straße, berichtet die Polizei. Dort fuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer zusammen mit zwei weiteren Männern und deren Motorrädern. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 58-Jährige als Letzter der Gruppe unterwegs, als der Unfall sich ereignete.

Wegen Stein auf der Straße - Mann stürzt in Füssen mit Motorrad

Der 58-jährige Biker fuhr über einen etwa faustgroßen Stein, der am Fahrbahnrand der Straße lag. Dadurch rutschte sein Motorrad gegen den Bordstein. Der Mann stürzte daraufhin mit seiner Maschine.

Motorradfahrer mit schwersten Verletzungen in Spezialklinik geflogen

Der 58-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn im Anschluss in eine Spezialklinik. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden von der Polizei gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/ 91230 zu melden.