Der Wintereinbruch führte auch am Samstag zu zahlreichen Unfällen im Allgäu. Vor allem im Oberallgäu, Ostallgäu und Westallgäu wurden Schnee und Glätte den Autofahrern zum Verhängnis.

Schneeunfälle rund um Kempten

Gleich fünf Unfälle aufgrund von Schnee und Glätte nahm die Polizeiinspektion Kempten nach eigenen Angaben am Samstag und in der Nacht auf Sonntag auf. Alle Autofahrer waren für die winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs, so die Polizei. Sie konnten ihre Fahrzeuge auf den schneebedeckten Straßen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen oder kamen von der Straße ab.

Auto gerät bei Buchenberg in Gegenverkehr

Im Gemeindegebiet Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) verlor eine 22-jährige Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr. Dort krachte sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Crash wurden die 22-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt.

Autofahrer kommt bei Wiggensbach von Straße ab

Bei Wiggensbach (Landkreis Oberallgäu) kam ein 45-Jähriger von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun und einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden von weit über 30.000 Euro.

Schneeunfälle auch im Ostallgäu

Auch im Ostallgäu kam es am Samstag aufgrund des Wintereinbruchs zu zahlreichen Unfällen. Allein in der Nacht auf Sonntag ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Marktoberdorf sieben Verkehrsunfälle. Dabei wurden mehrere Menschen glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Hauptunfallursache bei allen Unfällen war laut Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei Schneeglätte. Die Fahrer erwartet daher im Regelfall ein Bußgeld in Höhe von mindestens 145 Euro und einem Punkt.

Autofahrer kommen in Füssen und Nesselwang von der Straße ab

Bei Schneetreiben im Straßengraben gelandet ist Samstagnacht ein 26-jähriger Autofahrer im Füssener Stadtteil Weißensee (Landkreis Ostallgäu). Er geriet auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.300 Euro geschätzt.

Auch in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) rutschte am Samstagabend ein Autofahrer von der Straße. Der 68-Jährige war laut Polizei auf der Kreisstraße OAL 1 bei Reichenbach unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Er krachte gegen zwei Verkehrszeichen, was einen Schaden von etwa 5.200 Euro verursachte. Der Mann blieb unverletzt. Er muss nun allerdings mit einer Anzeige rechnen.

Auto kracht auf der A7 bei Seeg in Betonschutzwand

Auch auf der A7 bei Seeg (Landkreis Ostallgäu) wurde einem Autofahrer die schneebedeckte Fahrbahn zum Verhängnis. Ein 21-Jähriger geriet am Samstagabend zwischen den Ausfahrten Füssen und Nesselwang, ins Schleudern und krachte gegen eine Betonschutzwand. Sowohl der Fahrer als auch seine drei Mitfahrer wurden bei dem Crash glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Während die Polizei den Unfall aufnahm und das Auto abgeschleppt wurde, war die rechte Fahrspur für rund zwei Stunden gesperrt.

Einige Kilometer weiter bei Oy-Mittelberg hatte es 90 Minuten vorher schon einmal auf der A7 gekracht. Eine 18-jährige Fahranfängerin hatte auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren, schanzte über eine Schutzplanke und überschlug sich.

Unfall in Kaufbeuren: Auto rutscht mit Sommerreifen von der Straße

Noch mit Sommerreifen war eine 24-jährige Autofahrerin in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) unterwegs. Und das wurde ihr bei Schneefall und winterlichen Straßenverhältnissen zum Verhängnis. Sie fuhr laut Polizei die König-Rudolf-Straße stadteinwärts, als sie aufgrund der Sommerreifen und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße rutschte. Ihr Wagen krachte gegen ein geparktes Auto und fuhr noch ein Verkehrszeichen um. Sowohl die Fahrerin, als auch der Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die 24-Jährige muss laut Polizei nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Kleintransporter kommt bei Germaringen von der Straße ab und kippt um

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein Kleintransporter auf der Kreisstraße OAL 15 in Richtung Ketterschwang (Gemeinde Germaringen im Ostallgäu). Der 60-jährige Fahrer fuhr trotz des Schneefalls und der schneebedeckten Fahrbahn recht zügig - und verlor die Kontrolle. Der Kleintransporter kam von der Straße ab und kippte um. Die beiden Beifahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Mehrere Unfälle im Westallgäu

Zahlreiche Unfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnissen registrierte auch die Polizeiinspektion Lindenberg am Samstag und in der Nacht auf Sonntag im Westallgäu. Neben Zusammenstößen zwischen Autos und dem Abkommen von Straßen kam es auch zu Kollisionen mit einem Baum und einer Straßenlaterne. Auch hier hatten bei allen Unfällen die Fahrer ihren Fahrstil nicht an die glatten Straßen angepasst. Die Beamten registrierten insgesamt sieben Unfälle mit einem Sachschaden von über 30.000 Euro. Glücklicherweise wurden nur zwei Menschen leicht verletzt.

Autofahrerin hat bei Unfall in Bad Wörishofen doppeltes Pech

In Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) geriet ein 31-jähriger Autofahrer ins Rutschen, als er auf der Kirchdorfer Straße an den Kreisverkehr zur Hauptstraße heranfuhr. Im Kreisel krachte er mit dem Auto einer 45-Jährigen Frau zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.300 Euro.

Die 45-jährige Autofahrerin hatte jedoch doppeltes Pech. Die Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass sie nach Alkohol roch. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Die Frau muss deshalb - wie der Unfallverursacher - mit einer Anzeige rechnen.

Taxi gerät in Bad Wörishofen ins Rutschen und kracht mit Auto zusammen

Auch ein Taxifahrer verlor am frühen Sonntagmorgen in Bad Wörishofen die Kontrolle über seinen Wagen. Der 57-Jährige kutschierte gerade zwei Fahrgäste, als er auf der Straße "Am Stadionring“ an der Kreuzung zur Staatsstraße 2015 bei schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet. Er krachte dort mit dem Fahrzeug eines 26-Jährigen zusammen.

Dessen 19-jähriger Beifahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt, genau wie die beiden Insassen im Taxi. Zwei der Verletzten mussten zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Ein Auto konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Auf den Taxifahrer kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Bereits am Freitag hat der erste Schneefall im Allgäu zu vielen Unfällen geführt.