In Murnau und Oberammergau haben Zollfahnder mehrere Objekte durchsucht und dabei unter anderem eine Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Täter, eine 47-jährige Frau und ihr 20-jähriger Sohn, sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Rund 5.700 Stangen je 200 Stück (1.140.000 Stück) unversteuerte Zigaretten haben Münchner Zollfahnderinnen und Zollfahnder bereits am 21.03.23 bei der Durchsuchung von vier Wohnungen, einer Betriebsstätte und einem als Lagerstätte genutzten Seecontainer in Oberammergau und Murnau sichergestellt. Zusätzlich beschlagnahmten sie über 300 Stück sogenannte E-Shishas, mehr als 16.000 Euro Bargeld, einen Kleintransporter mit eingebautem Schmuggelversteck sowie umfangreiches Beweismittel in digitaler Form. Sowohl bei den Zigaretten als auch den E-Shishas könnte es sich um gefälschte Produkte handeln.

Zollfahndungsamt München

Handel aus Osteuropa

Eine 47-jährige Rumänin wird zusammen mit ihrem 20-jährigen Sohn verdächtigt, Mitglied einer international agierenden Gruppierung zu sein, die regen Handel mit unversteuerten Zigaretten aus Osteuropa treibt. Die seit Oktober 2022 laufenden Ermittlungen, die in Zusammenarbeit mit den ungarischen Zollbehörden (NTCA - National Tax and Customs Administration) geführt wurden, offenbarten ein mutmaßlich schwunghaftes Handeltreiben mit unversteuerten Zigaretten in Deutschland, Ungarn und Rumänien.

Verdächtige in Untersuchungshaft

Die hinsichtlich der sichergestellten Tabakwaren hinterzogene Tabaksteuer dürfte sich einer ersten Berechnung zufolge auf mindestens 200.000 Euro belaufen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II ordnete das Amtsgericht München am 22.03.23 die Untersuchungshaft gegen Mutter und Sohn an. Die Maßnahmen wurden unterstützt durch Kräfte des Hauptzollamts Rosenheim, Kontrolleinheit Verkehrswege München.

Zweiter größerer Erfolg im April

Ein Schlag gegen Hersteller von illegalem Wasserpfeifentabak ist Anfang April der Polizei gelungen. Die Beamten legten nach eigenen Angaben vier illegale Herstellungsbetriebe in Deutschland und Frankreich still. Außerdem stellten sie über drei Tonnen unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher.