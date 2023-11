Bei Weißensberg hat ein Unbekannter ein Geschäft überfallen. Der Täter besprühte eine Verkäuferin mit Pfefferspray und flüchtete dann mit Bargeld.

Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochabend einen Lebensmittelgeschäft in Rothkreuz (Gemeinde Weißensberg) überfallen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 17:45 Uhr das Lebensmittel- und Lottogeschäft, unter dem Vorwand Lebensmittel kaufen zu wollen, betreten.

Weißensberg im Landkreis Lindau: Räuber besprüht Verkäuferin mit Pfefferspray

Als die Verkäuferin abgelenkt war, habe der Mann ein Pfefferspray gezogen und dieses in das Gesicht der Frau gesprüht, so die Polizei weiter. Als das Opfer daraufhin den Verkaufsbereich des Geschäftes verließ, um sich die Substanz aus den Augen zu waschen, griff der Mann nach einer Geldtasche hinter dem Tresen. Da sich darin jedoch kein Bargeld befand, erbeutete der Täter dann weitere Geldtaschen aus einer Schublade und flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Raubüberfall auf Geschäft im Westallgäu: Polizei sucht nach Zeugen

Die umgehend alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein. Diese sei jedoch ohne Erfolg verlaufen, so die Polizei. Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst Memmingen die ersten Ermittlungen durch. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Lindau den Fall übernommen. Personen, die zur Tatzeit im Bereich Weißensberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Kripo in Lindau in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 08382/9100.

Info Rothkreuz (Weißensberg)

Das Dorf Rothkreuz ist einer von insgesamt zehn Ortsteil der Gemeinde Weißensberg im Landkreis Lindau. Rothkreuz liegt an der Bundesstraße 12. Diese verläuft von Lindau am Bodensee über München bis zur deutsch-tschechischen Grenze. Weißensberg hat rund 2.700 Einwohnerinnen und Einwohner, gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell und ist über den Stadtbus Lindau an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen.