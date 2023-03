Ein junger Autofahrer ist in Ebenhofen (Landkreis Ostallgäu) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Flucht endete an einem Gartenzaun.

In der Nacht auf Freitag wollte eine Streife der Polizei Marktoberdorf den 21-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der junge Mann war den Beamten "durch seine rasante Fahrweise aufgefallen", heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann missachtete jedoch die Weisungen der Polizei. Er beschleunigte sein Auto stattdessen noch weiter.

Crash in den Gartenzaun beendet die Flucht

Kurz darauf verlor er jedoch in einer engen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte in einen Gartenzaun. Dabei wurde das Auto "so stark beschädigt, dass eine weitere Flucht nicht mehr möglich war", so die Polizei.

"Rennen" mit der Polizei geliefert

Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise muss sich der Fahrer nun unter anderem wegen eines Vergehens des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

