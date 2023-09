Eigentlich war eine Frau am Freitag in einem Wald bei Ruderatshofen auf der Suche nach Pilzen. Was sie fand, war eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Metalldetektor schlägt im Wald bei Immenhofen im Gemeindegebiet Ruderatshofen an

Eine Frau war am Freitagmittag in einem Waldstück bei Immenhofen in der Gemeinde Ruderatshofen unterwegs, um Pilze zu suchen. Mit dabei hatte sie auch einen Metalldetektor. Und der schlug schließlich in dem Waldstück an. Als die Pilzgängerin ihren Fund ausbuddeln wollte, machte sie eine überraschende Entdeckung: Im Waldboden lag eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Technische Sondergruppe der Polizei kümmerte sich vor Ort um die sachgemäße Entsorgung der Sprenggranate.

Granatenfund im Bachbett der Iller und im Garten in Sonthofen

Auch 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges werden immer noch Granaten und Fliegerbomben in Deutschlands Böden gefunden. Erst Ende August entdeckten Kinder beim Spielen im Bachbett der Iller auf Höhe des Ortwanger Sees im Oberallgäu eine verrostete Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Im März sorgte eine Splitter- und Sprenggranate in einem Wohngebiet in Sonthofen für einen Polizeieinsatz. Ein Mann war bei Gartenarbeiten auf das Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen.