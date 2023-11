Schneeglatte Straßen führten am Wochenende zu mehreren Unfällen auf der A96 bei Leutkirch und im Landkreis Ravensburg. Ein paar der Autofahrer waren noch mit Sommerreifen unterwegs.

Der Wintereinbruch hat am Wochenende mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn A96 zwischen Kißlegg und Leutkirch (Landkreis Ravensburg) mit sich gebracht, berichtet die Polizei. Am Samstag gegen 20:30 Uhr wollte ein 55-jähriger Mann mit seinem BMW ein anderes Auto auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd überholen. Das Auto war mit Sommerreifen unterwegs und geriet beim Überholen auf der schneeglatten Straße ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrfach im Grünstreifen ehe es zum Stehen kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 55-Jährigen Fahrer aus seinem Auto befreien. Er wurde bei dem Crash mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Auto schleudert in Leitplanke - Nachfolgendes Auto prallt mit VW zusammen

Nur gut eine Stunde später krachte es erneut auf der A96. Ein 23-jähriger VW-Fahrer, der von Leutkirch in Richtung Memmingen unterwegs war, verlor auf dem winterlichen Untergrund ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die seitlichen Schutzplanken und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Ein 43-jähriger Dacia-Fahrer hinter ihm erkannte die Situation, bremste ab und kollidierte nur noch mit geringer Geschwindigkeit mit dem stehenden VW. Verletzt wurde bei diesem Unfall glücklicherweise niemand.

Auto mit Sommerreifen fährt Böschung hinauf und überschlägt sich

Ein dritter Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der A96 nahe der Anschlussstelle Kißlegg. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin war Richtung Lindau unterwegs, als sie auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in eine Leitplanke krachte. Anschließend fuhr sie eine Böschung hinauf und überschlug sich. Sie und ihre zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auch an dem Mercedes waren Sommerreifen montiert. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Schaden in Höhe von über 65.000 Euro.

Auto rutscht bei Argenbühl von der Straße und landet im Bach

Schneeglätte wurde auch einem 19-jährigen Mazda-Fahrer am Samstagnachmittag in Argenbühl zum Verhängnis. Sein Auto rutschte laut Polizei von der Straße zwischen Linzgis und Hofs, kippte und kam in einem Bach zum Liegen.

Schnee und Glätte führen am Samstag zu zahlreichen Unfällen im gesamten Allgäu

Der 19-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

BMW mit Sommerreifen rutscht in Ravensburg in Gegenverkehr - Totalschaden

Die winterlichen Straßenunfälle führten laut Polizei auch am Sonntagmorgen in Ravensburg zu zwei Unfällen. Gegen 3:30 Uhr war ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer auf der B33 von Markdorf in Richtung Ravensburg unterwegs. An einer Straßeneinmündung musste der 21-Jährige aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Doch dabei geriet er auf der glatten Straße ins Rutschen. Er krachte mit einem Auto zusammen, das aus Richtung Horgenzell kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen. Während der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass die Hauptuntersuchung an dem BMW bereits seit Jahresanfang überfällig war. Außerdem war der BMW mit Sommerreifen unterwegs. Der 21-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Gegen 08:45 Uhr krachte es erneut in Ravensburg. Weil die Straße glatt war, kam ein 36-jähriger Opel-Fahrer in einer Kurve nahe Nessenbach von der Straße ab und krachte gegen einen Zaun. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Viele Glätteunfälle am Wochenende im Allgäu

Der Wintereinbruch am Wochenende führte am Freitag und Samstag zu vielen Unfällen im Allgäu. Ein schwerer ereignete sich auf der A7 bei Sulzberg. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden und Leichtverletzten. In Baden-Württemberg ging ein Glätteunfall jedoch tödlich aus.