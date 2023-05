Die Besatzung einer Autofähre hat am Donnerstag auf dem Bodensee einen Mann in Seenot gerettet.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, hatte sich der Zwischenfall am Donnerstagnachmittag auf dem Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg ereignet.

Bodensee: Segler war gekentert

Ein 79-jähriger Segler aus dem schweizerischen Kanton Thurgau war gegen 16:15 Uhr mit sienem kleinen Segelboot gekentert. Der Schiffsführer der Autofährer "Meersburg" hatte den Zwischenfall beobachtet und leitete sofort ein Rettungsmanöver ein.

Bootsunfall auf Bodensee: Segler gerettet und leicht verletzt ins Krankenhaus

Der Besatzung der Autofähre gelang es, den 79-jährigen Segler aus dem Wasser zu retten. Er wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Wasserschutzpolizei Überlingen konnte das gekenterte Segelboot bergen und in den Heimathafen schleppen.

Bodensee: Wassertemperatur noch niedrig

Am Donnerstag hatte der Bodensee eine Wassertemperatur von 16,1 Grad. Je nach Konstitution und Ausrüstung droht in kaltem Wasser Bewusstlosigkeit, bzw. der Tod durch Ertrinken. Bei einer Wassertemperatur von 15 Grad ist ein Mensch im Schnitt nach 2 Stunden erschöpft, bzw. verliert das Bewusstsein.

Der Bodensee ist einer der größten Seen in Europa

Der Bodensee ist das größte Binnengewässer in Deutschland. An ihn grenzen die drei Staaten Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er besteht aus dem Ober- und Untersee und einem Flussabschnitt des Rheins, der die beiden Seen verbindet. Seine Uferlänge beträgt 273 Kilometer. Davon liegen 173 Kilometer in Deutschland, 28 Kilometer in Österreich und 72 Kilometer in der Schweiz.

Bodensee ist kein einfaches Gewässer für Wassersportler

Der Bodensee ist, wenn man Obersee und Untersee zusammenrechnet, mit 536 km² nach dem Plattensee (594 km²) und dem Genfersee (580 km²) flächenmäßig der drittgrößte See Mitteleuropas. Auch was das Wasservolumen betrifft, ist er mit 48,5 km³ nach dem Genfersee (89 km³) und dem Gardasee (49,3 km³) der drittgrößte See Mitteleuropas. Der Bodensee ist bei Wassersportlern sehr beliebt. Je nach Wind kann die Befahrung des Bodensees aber anspruchsvoll bis gefährlich werden. Jedes Jahr müssen Wasserschutzpolizei, Wasserwacht und DLRG ausrücken und Menschen in Seenot retten. Erst am Mittwoch musste eine 14-köpfige Jugendgruppe mit ihrer Betreuerin vor Friedrichshafen gerettet werden. Die Gruppe war mit Flößen auf den See getrieben worden.