Weil er knapp bei Kasse war, wollte ein 32-Jähriger Lebensmittel aus einem Discounter in Markdorf stehlen. Das Kuriose daran: Die Tat kündigte er der Polizei an

Mann rechtfertigt Diebstahl in Discounter in Markdorf mit finanziellem Engpass

Mit solch einem Fall dürfte es die Polizei Markdorf im Bodenseekreis auch noch nicht oft zu tun haben: Sie erhielt eine E-Mail, in der ein 32-jähriger Mann einen Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in Markdorf ankündigte. Als Grund gab er gegenüber der Polizei an, dass er sich gerade in einem akuten finanziellen Engpass befinde. Außerdem stehe er kurz davor, seine Wohnung zu verlieren.

32-Jähriger muss mit zum Polizeiposten Markdorf und pinkelt aus Trotz in Zelle

Als die Polizisten auf den 32-Jährigen trafen, war er aber nicht mehr ganz so kooperativ. Er musste die Beamten auf den Polizeiposten begleiten. Dort verhielt er sich aufbrausend und aggressiv. Als die Polizisten ihn kurz in Gewahrsam nahmen, war er offenbar so frustriert, dass er aus Trotz ungehemmt in seine Zelle pinkelte.

Polizisten organisieren dem Mann Lebensmittel bei der Tafel

Nachdem der Mann sich wieder beruhigt hatte, tat ihm das aber offenbar leid. Er erklärte sich freiwillig bereit, seine Zelle zu putzen. Weil er immer wieder klagte, dass er Hunger habe, organisierten die Polizisten dem 32-Jährigen bei der "Tafel" ein paar Lebensmittel, um weitere Diebstähle an dem Tag zu verhindern. Auf den 32-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.