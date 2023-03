In Vöhringen haben Unbekannte zwei Gullideckel ausgehoben. Lebensgefärhlicher Irrsinn! Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr haben die oder die Unbekannten die zwei Gullideckel in der Straße Zwischen den Bächen ausgehoben. Die Regenablaufgitter befanden sich auf beiden Straßenseiten gegenüberliegend. Die Gullideckel sind verschwunden.

Zum Glück offenbar nichts passiert

Der Polizei ist bislang nichts über konkret gefährdete Verkehrsteilnehmer bekannt. "Die Gefahrenstellen waren allerdings definitiv dazu geeignet, schwere Unglücksfälle herbeizuführen", heißt es im Polizeibericht. Insbesondere Fahrradfahrer, aber auch Fußgänger und Autofahrer hätten schwere Schäden davontragen können. Die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Tel. 07303/9651-0. Die ausgehobenen Gullideckel in Vöhrigen sind bereits der fünfte Fall dieser Art in der Region in diesem Jahr.

