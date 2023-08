Montagnacht mussten mehrere Fahrzeuge von einem Parkplatz in Immenstadt in Sicherheit gebracht werden. Wegen des starken Regens stiegen die Pegelstände und Hochwasser bedrohte die Autos.

Der Polizei zufolge war es im Laufe der Nacht am Pendlerparkplatz in Rauhenzell an der B19 zu Hochwasser gekommen. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Autos auf dem Parkplatz abgestellt. Die Polizei konnte alle Halter bis auf einen informieren. Die Autobesitzer konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Wasser-Pegel stieg in der Nacht weiter an und überflutete unter anderem eine Straße bei Immenstadt, hier die Bilder von den Überflutungen: