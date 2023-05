Nachdem Angehörige im April ein Ehepaar tot in ihrem Haus in Altenstadt gefunden hatten, hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Die Polizei nahm am Dienstagmorgen zwei Verdächtige in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) und einen weiteren in Albstadt (Baden-Württemberg) fest, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Memmingen, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mehrere Medien hatten zuvor über die Festnahmen berichtet.

Die drei Verdächtigen sollen die Tat gemeinschaftlich begangen haben. Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Nachmittags bekannt geben, berichtet die dpa.

Angehörige findet Ehepaar tot in seinem Haus in Altenstadt

Angehörige hatten den 70-Jährigen und seine 55-jährige Ehefrau am 22. April tot in ihrem Haus in Altenstadt an der Iller gefunden. So wie die beiden zurückgelassen worden waren, ging die Polizei gleich von einem gewaltsamen Tod aus. Die Beamten suchten anschließend die Umgebung ab, um nach Spuren und einer möglichen Tatwaffe zu suchen. Auch Taucher waren im Einsatz.

Täter versuchten einen erweiterten Selbstmord vorzutäuschen

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernahm schließlich die Ermittlungen und gründete die "SOKO Mühlbach". Die Beamten befragten zahlreiche Menschen, werteten über 100 Spuren aus. Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass die Täter wohl im Bekanntenkreis der Opfer zu suchen sind. Laut Polizei hatte sie versuchte, einen erweiterten Selbstmord vorzutäuschen.

Ende April rücken Verdächtige aus dem Umfeld des Paares ins Visier der Ermittler

Dieser Plan ging jedoch nicht aus. Bereits nach wenigen Tagen schlossen die Beamten aus, dass das Ehepaar einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hatte und der sie dann getötete hatte.

Auch interessant für dich: Es gibt bereits Verdächtige

Getötetes Ehepaar in Altenstadt: Polizei gibt erste Ermittlungsergebnisse bekannt

Ende April rückten schließlich Verdächtige aus dem Umfeld des getöteten Paares ins Visier der Ermittler, "die ein Motiv für die Gewalttat haben könnten", hieß es von Seiten der Polizei.