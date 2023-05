Am Flughafen Memmingen hat die Grenzpolizei schon vor dem Beginn der Pfingstferien einige Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt.

Obwohl am Freitagvormittag natürlich noch Schule war, wollten einige Eltern schon früher mit ihren Kinder zu verreisen. Denn noch am Vormittag stellten Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen am Allgäu Airport bei Ausreisekontrollen fünf Erziehungsberechtigte fest, die mit ihren Kindern in den Urlaub flogen. Das berichtete die Polizei.

Kinder krank gemeldet um früheren Flug vom Flughafen Memmingen zu nehmen

Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die schulpflichtigen Kinder entweder krank gemeldet wurden, oder dem Unterricht unentschuldigt fern blieben, um die Reisen mit ihren Eltern antreten zu können. Die Erziehungsberechtigten erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem entsprechendem Bußgeld.

Podcast zum Phänomen "Wenn Eltern ihre Kinder wegen Urlaubsreisen zu Schulschwänzern machen"

Gerade zu Ferienbeginn oder Ferienende passiert so etwas am Flughafen Memmingen häufig. Was die Gründe für so ein Verhalten sein könnten, wie oft das am Flughafen Memmingen vorkommt, wie solche Eltern reagieren, wenn die Polizei sie bei einer solchen Verletzung der Schulpflicht erwischt und was den Eltern danach an Strafen blüht, unter anderem darauf geht Holger Stabik im Podcast mit all-in.de ein.