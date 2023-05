Ein gesprengter Briefkasten, gestohlene Stühle und ein beschädigtes Gartentor: In der Freinacht ist es zu einigen Sachbeschädigungen im Ostallgäu gekommen, wie die Polizei berichtet.

In der Nacht auf Montag kam es vermutlich im Zusammenhang mit der Freinacht zu mehreren Sachbeschädigungen in Marktoberdorf und Umgebung, berichtet die Polizei. Im Mühlsteig in Marktoberdorf trennten Unbekannte ein Verkehrszeichen, das ursprünglich an der Bushaltestelle vor der Mittelschule stand, ab und warfen es in eine Wiese.

Unbekannte sprengen Briefkasten in Geisenried und stehlen Stühle in Kaufbeuren

In Geisenried warfen Unbekannte einen brennenden Böller in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses und sprengten ihn damit auf. In Kraftisried kam es ebenfalls zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte bewarfen ein Einfamilienhaus mit Eiern. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 wenden.

Zu einem Diebstahl kam es in der Freinacht in Kaufbeuren. Laut Polizei stahlen Unbekannte zwei Stühle, die vor einem Café in der Münzhalde standen, und warfen dort Tische um. Dabei entstand ein Diebstahls- und Entwendungsschaden von etwa 150 Euro.

Unbekannte beschädigen Gartentor

Wegen eines Sachschadens, der in der Freinacht entstanden ist, wandte sich auch ein Stöttwanger an die Polizei. Unbekannte hoben in der Nacht auf Montag zwischen 23:15 Uhr und 08:00 Uhr ein massives Gartentor im Lindener Weg aus der Verankerung. Dabei entstand an dem Tor ein Schaden von rund 200 Euro. Anschließend warfen die Unbekannten das Gartentor in eine angrenzende Wiese.

Polizei sucht nach Zeugen

In beiden Fällen hofft die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer zur fraglichen Zeit in Kaufbeuren und Stöttwang Verdächtiges beobachtet hat, soll sich an die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 wenden.

