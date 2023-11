Im Oktober hat die Polizei in Ravensburg auf einem Grundstück die Leiche eines 39-jährigen Mannes gefunden. Die Ermittler verdächtigen die Lebensgefährtin des Mannes, ihn getötet zu haben. Die Polizei hat jetzt in einer Pressemeldung über den aktuellen Ermittlungsstand informiert.

Nach dem Tötungsdelikt an einem 39-Jährigen in Ravensburg dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen noch immer an. Die Kripo hat für den Fall eine Sonderkommission mit über 30 Beamten eingerichtet. Die Beamten arbeiten derzeit weit über 200 Spuren ab.

Spürhunde finden Leichnam

Ende September hatte die Lebensgefährtin des getöteten den Mann als vermisst gemeldet. Weil sich die 36-Jährige in Widersprüche verstrickte, wurde am 12. Oktober eine Hausdurchsuchung angeordnet. Der Polizei zufolge hatten an dem Tag Leichenspürhunde die Überreste des Mannes in einem Hochbeet entdeckt.

Verdächtige soll Mann erstochen haben

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass die 36-jährige Deutsche ihren Partner in dem gemeinsam bewohnten Haus mit einem scharfkantigen Gegenstand erstochen hat. Anschließen versteckte die Tatverdächtige den Leichnam in einem Hochbeet auf dem Grundstück. Die Polizei kann derzeit noch keine Details zum Motiv und zur Tatwaffe geben, da sie Gegenstand der Ermittlungen sind.