Großer Felssturz in den Tiroler Alpen. In der Silvretta-Gruppe am Fluchthorn bei Galtür donnern Gesteinsmassen ins Tal.

Nach Angaben der Polizei in Tirol brachen die Felsmassen an der Nordwestflanke des südlichen Fluchthornmassivs gegen 15.20 Uhr ab. Das Gestein stürzte über den Fluchthornferner, Felsmaterial ging jedoch auch über das sogenannte "breite Wasser" in Richtung der Jamtalhütte ab. Es handele sich um einen großen Felssturz, teilen die Beamten mit. Die Länge der Mure betrage zwei Kilometer.

Bergsturz am Fluchthorn: Bergrettung und Hubschrauber im Einsatz

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass Bergsteiger oder Tourengänger durch den Felssturz zu Schaden gekommen sind. Vor Ort im Einsatz waren die Bergrettung aus Galtür. Zudem flog ein Polizeihubschrauber das Areal in der Silvretta ab. Ein Bergretter, der laut "Kronen Zeitung" mit dem Mountainbike zufällig nahe der Jamtalhütte unterwegs war, filmte wie die Gipfelflanke ins Tal donnerte. Laut Tiroler Bergrettern, die unterhalb der Jamtalhütte ein Ausbildungszentrum haben, sei in den vergangenen Tagen immer wieder ein Grollen zu hören gewesen, heißt es in dem Bericht weiter.

Jamtalhütte in der Silvretta derzeit noch geschlossen

Die Jamtalhütte ist noch nicht in die Sommersaison gestartet. Die Hütte im Talschluss des Jamtals liegt auf 2165 Metern und öffnet am 16. Juni. Das Fluchthorn ist mit 3399 Metern Höhe der zweithöchste Berg der Silvretta. Ausgangspunkte für Alpinisten sind von der Tiroler Seite aus die Jamtalhütte und die Heidelberger Hütte im Fimbertal.