Anrufbetrüger haben einen Mann aus Lindau um viel Geld gebracht. Die falschen Polizeibeamten machten dem Mann vor, dass seine Tochter ins Gefängnis müsse, sollte er nicht bezahlen.

In der letzten Woche, am 25. August 2023, bekam ein 68-jähriger Mann aus Lindau laut der Polizei einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein "Polizistin", die ihm erklärte, dass die Tochter des Mannes, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Weiterhin sagte die Polizeibeamte, dass der Tochter deshalb eine Gefängnisstrafe drohe. Um das zu verhindern, müsse der 68-Jährige eine Kaution im fünfstelligen Bereich bezahlen. Während des Telefonats weinte im Hintergrund die angebliche Tochter und bestärkte so die Aussage der bislang unbekannten Betrüger.

Anruf war ein sogenannter Schockanruf

Denn bei dem Anruf handelte es sich um einen sogenannten Schockanruf. Einen betrügerischen Anruf, bei dem der Anrufer Geld im Namen eines Verwandten fordert, um beispielsweise eine drohende Gefängnisstrafe gegen Kaution abwenden zu können. Auch hier schalten sich falsche Polizisten oder Staatsanwälte in die Gespräche ein, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Schockanrufe im Landkreis Lindau

Im Jahr 2022 wurden im Landkreis Lindau 154 Fälle des Schockanrufs registriert, wie die Polizei berichtet. Dabei erlangten die Betrüger in sechs Fällen insgesamt 342.000 Euro. Im Jahr 2023 kam es bislang zu 27 Fällen, wovon bei einem Betrug ein finanzieller Schaden im fünfstelligen Bereich entstand.

Fünfstellige Summe weg - Polizei ermittelt

Im aktuellen Fall des 68-Jährigen, übergab der 68-Jährige eine niedrige fünfstellige Summe an einen angeblichen Kurier in der Nähe des Amtsgerichts in Ravensburg. Der Geldabholer wurde von dem Mann später wie folgt beschrieben.

Etwa 35 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Hatte sehr kurze Haare und einen dunklen Teint

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt und bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges gesehen haben, oder Angaben zu dem beschriebenen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08382/910-0 zu melden.

Tipps der Polizei zum Schutz vor betrügerischen Anrufen

Doch damit es erst gar nicht so weit kommt, hat die Polizei Tipps, wie man sich in solchen Fällen verhalten sollte:

Sollten Sie einen Anruf mit einer Schocknachricht erhalten, in Folge dessen das Gegenüber die Bereitstellung einer Kaution fordert, entgegnen Sie diesem mit Misstrauen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Kontaktieren Sie die betroffenen verwandten Personen, um den Wahrheitsgehalt der Schocknachricht zu überprüfen. Geben Sie keinesfalls telefonische Auskunft über Ihre Vermögenswerte und besprechen Sie Geldforderungen unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen. Sollten Sie bereits in der Vergangenheit Opfer eines Schockanrufs geworden sein, so zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Nur so kann die Polizei Tatzusammenhänge erkennen und künftige Ermittlungserfolge generieren. Abschließend bittet die Polizei Sie eindringlich, dieses Phänomen mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn zu besprechen.