Wieder haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Diesmal traf es eine Bank im oberfränkischen Scheßlitz in der Metropolregion Nürnberg.

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter einen Geldautomaten im oberfränkischen Scheßlitz gesprengt. Die Tat hatte sich gegen 3:06 Uhr in der Filiale der Volksbanken-Raiffeisenbanken ereignet. Nach der Tat sollen die Verbrecher mit zwei dunklen Autos in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein. Einem Bericht von infranken.de zufolge soll es sich bei den Fluchtfahrzeugen um einen Kombi und einen VW Golf GTI handeln. Laut dem Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) befindet sich die Filiale der Bank in einem Wohn- und Geschäftshaus.

Polizei untersucht Sprengstoff nach Geldautomatensprengung in Scheßlitz

Genauere Informationen zu der aktuellen Geldautomatensprengung liegen noch nicht vor. Das LKA untersucht nun den verwendeten Sprengstoff und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu der Tat. Der Geldautomat befand sich in der Straße Anger 4.

Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Tat in Scheßlitz

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Anger in Scheßlitz gemacht, die im Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung stehen könnten?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat, den Tätern oder den Fluchtfahrzeugen geben?

Hinweise nimmt das LKA unter der Telefonnummer 089/12120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Geldautomatensprengungen auch immer wieder im Allgäu

Immer wieder sprengen Täter Geldautomaten in die Luft und versuchen an Bargeld zu kommen. Unter anderem gab es in den vergangenen Monaten auch mehrere Taten im Allgäu. Mitunter begehen die Täter im Vorfeld der Sprengungen weitere Straftaten. Diese stehen häufig im direkten Zusammenhang mit den Taten und dienen der Vorbereitung. Viele Banken in Deutschland haben zudem auf die zunehmenden Zahl der Geldautomatensprengungen reagiert und neue Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.