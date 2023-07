Nachdem letzte Woche in das Sonthofener Jugendhaus eingebrochen worden war, hat die Polizei nun zwei 16-Jährige vorläufig festgenommen. Die zwei Jugendlichen waren außerdem für einen Ladendiebstahl verantwortlich und hatten Drogen dabei.

Es war am Montag, den 3. Juli, als Reinigungskräfte feststellten, dass über Nacht in das Sonthofener Jugendhaus eingebrochen worden war.

Jugendhaus Sonthofen verwüstet und rund 6.000 Euro Schaden verursacht

Die unbekannten Täter verwüsteten laut Polizeimeldung die Innenausstattung und bedienten sich an den Lebensmitteln. Mehrere leere Bierflaschen und die Reste einer dort gebackenen Pizza zeugen davon, dass sich die Täter wahrscheinlich länger in dem Haus aufgehalten haben. Zudem wurden mehrere Lebensmittel entwendet. Insgesamt hinterließen die Täter einen Schaden von rund 6.000 Euro.

Jugendliche nach Einbruch in Jugendhaus Sonthofen dank Bilder der Überwachungskameras festgenommen

Jetzt, eine Woche nach dem Einbruch in das Sonthofener Jugendhaus identifizierten die Ermittler der Sonthofener Polizeiinspektion zwei 16-jährige Tatverdächtige. die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit am Freitag auf dem Sonthofener Volksfest war, erkannte die beiden 16-Jährigen. Denn von ihnen lagen deutliche Bilder der Überwachungskameras vor. Der Beamte hielt die Jugendlichen fest, bis eine Streife eingetroffen war.

Drogen dabei, THC-positiv und für Ladendiebstahl verantwortlich

Eine genauere Überprüfung ergab, dass die Jugendlichen Drogen dabei hatten. Obwohl einem der beiden ausdrücklich durch das Gericht der Konsum von Betäubungsmitteln verboten worden war. Ein Test verlief bei ihm positiv auf THC. Obendrein brachten die Beamten in Erfahrung, dass beide noch für einen Ladendiebstahl im Stadtgebiet von Sonthofen Anfang Juli verantwortlich waren. Die Beamten übergaben die 16-jährigen Tatverdächtigen ihren Eltern. Die Eltern müssen sich jetzt um die Schadensregulierung beim Jugendhaus kümmern, in dem die zwei Jugendlichen übernachtet hatten.