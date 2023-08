In das ehemalige Bankgebäude an der Hauptstraße in Lauben (Unterallgäu) sind Diebe eingestiegen und haben einen Geldautomaten aufgebrochen.

Diebe schlugen nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag, 5. August, auf Sonntag, 6. August, in einem ehemaligen Bankgebäude in der Hauptstraße in Lauben zu. Die Tatzeit liegt demnach zwischen 21:47 Uhr und 02:25 Uhr.

Diebe stehlen fünfstellige Geldsumme aus Geldautomat in Lauben

Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei dürften die Täter zuvor schon eine Leiter bereit gelegt haben. In besagter Nacht schlugen sie ein Fenster der ehemaligen Bank ein und brachen in das Gebäude ein.

Im Vorraum brachen sie einen Geldautomaten auf und stahlen daraus einen fünfstelligen Geldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen

Wie Zeugen der Polizei berichteten, wurden die Täter anschließend abgeholt. Sie stiegen in ein Fahrzeug ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahm die Ermittlungen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Polizei melden.

Einbrecher versuchen Geldautomaten in Ungerhausen aufzuhebeln

Etwa zwei Wochen zuvor war es in Ungerhausen, ebenfalls im Unterallgäu, zu einem ganz ähnlichen Vorfall gekommen. Dort waren Einbrecher an einem Wochenende in eine Bankfiliale in der Memminger Straße eingebrochen und hatten versucht einen Geldautomaten aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Trotzdem richteten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Bankautomaten-Sprengungen beschäftigen die Polizei

Darüber hinaus beschäftigt eine Serie von Bankautomaten-Sprengungen die Polizei. Seit Monaten werden in ganz Deutschland vermehrt Geldautomaten in die Luft gejagt. In der Region sprengten Diebe zuletzt Mitte Mai einen Bankautomaten in Leipheim (Landkreis Günzburg). Anschließend schlugen Täter auch in der Metropolregion Nürnberg, im unterfränkischen Rüdenhausen und in Pielenhofen im Landkreis Regensburg zu.