Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell im Allgäu vor "ergiebigem Dauerregen". Die Warnung gilt vorerst bis Mittwoch 12:00 Uhr.

Der DWD erwartet Niederschlagsmengen zwischen 80 l/m² und 100 l/m². Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Auch Erdrutsche können nicht ausgeschlossen werden. Der DWD appelliert: "Schließen Sie alle Fenster und Türen!" Die Warnung gilt für die Landkreise Oberallgäu und Lindau und für Teile des Ostallgäus.

Warnung vor Schneefall, Sturmböen und Glätte

Darüberhinaus warnt der DWD auch vor Sturmböen und leichtem Schneefall in den Bergen. Oberhalb von 1.000 Meter erwartet der DWD am Sonntag etwa fünf Zentimeter Neuschnee. In Staulagen seien auch zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter. Verbreitet wird es glatt. Oberhalb von 1.500 Metern treten zudem Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h auf.