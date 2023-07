Tödlich endete für einen 62-jährigen Deutschen eine Bergtour auf den Rosskaiser in Tirol. Beim Überqueren eines Grats stürzte er ca. 150 Meter in die Tiefe.

Am späten Sonntagabend rief die Tochter des 62-jährigen Deutschen bei der Polizei in Kufstein (Tirol) an und meldete ihren Vater als vermisst. Der 62-Jährige sei am Freitag von seiner Wohnung in Deutschland Richtung Tirol aufgebrochen, um von Walchsee aus, einer Gemeinde im Bezirk Kufstein, eine Bergtour auf die Pyramidenspitze zu unternehmen.

Polizeistreife entdeckt Auto des Vermissten auf Parkplatz in Walchsee

Eine Streife der Polizeiinspektion Niederndorf hielt daraufhin Ausschau nach dem Auto des Vermissten. Noch am selben Abend wurden sie fündig. Sie entdeckte das Auto des 62-Jährigen auf einem Parkplatz in Walchsee. Weil es schon dunkel war und das Gelände gefährlich ist, starteten die Einsatzkräfte am Montagmorgen die Suche nach dem Vermissten.

Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckt leblosen Menschen im 40 Grad steilen Gelände

Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe Kufstein und Kitzbühel suchten laut Polizei von der Pyramidenspitze aus sämtliche Wege und Rinnen ab, während Einsatzkräfte vom Polizeihubschrauber Ausschau nach dem Vermissten hielten. Gegen 13:20 Uhr wurde die Besatzung des Polizeihubschraubers fündig. Sie entdeckte in einem bis zu 40 Grad steilen Gelände einen leblosen Menschen. Die Rettungskräfte bargen ihn mit Hilfe eines Taus. Dabei bestätigten sich die Befürchtungen: Der Mann, der als der vermisste Deutsche identifiziert wurde, war tot.

62-Jähriger stürzte am Grat zum Rosskaiser in den Tod

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der Mann seine Wanderung von der Pyramidenspitze aus am Gratverlauf in Richtung "Kesselschneid" fortgesetzt haben. Als er den Grat zum Rosskaiser überschritt, stürzte der 62-Jährige aus bisher unbekannter Ursache ca. 150 Meter in wegloses, felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Pyramidenspitze ist ein 1.997 Meter hoher Gipfel in Tirol. Sie ist der zweithöchste Gipfel der Bergkette Zahmen Kaiser und sein bekanntester und am häufigsten bestiegener. Von dort können Wanderer die Vordere Kesselschneid, den mit 2.001 Metern höchsten Gipfel des Zahmen Kaisers besteigen. Anschließend geht es über anspruchsvolle Rinnen und einen Grat zum Rosskaiser (1.978), dem östlichsten Gipfel des Zahmen Kaisers.

Dieser Unfall war leider nicht der einzige tödliche Bergunfall an diesem Wochenende. Rund 130 Meter weiter südlich stürzten zwei Bergsteiger am Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs, in den Tod.