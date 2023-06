Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der B16 bei Roßhaupten ereignet. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen ein anderes Auto.

Ein 57-jähriger Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag von Roßhaupten in Richtung Füssen fahren. Als er auf die B16 einfahren wollte, übersah er jedoch das Auto einer 65-Jährigen. Es kam zum Crash. Dabei wurden zwei Menschen schwer und vier Menschen leicht verletzt.

B16 bei Roßhaupten bleibt für zwei Stunden komplett gesperrt

Die Rettungskräfte brachten sie in verschiedene Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 28.000 Euro. Die B16 war für circa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Bundesstraße verbindet das südliche Ostallgäu mit dem nördlichen Landkreis. Sie führt von Füssen, über Marktoberdorf nach Kaufbeuren und von dort weiter nach Ostbayern.

Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute der Feuerwehr Roßhaupten, zwölf Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie zwei Polizeistreifen. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Schwerer Unfall am Freitag auf der B17 zwischen Füssen und Steingaden

Erst am Freitag war es bei Halblech zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem sechs Menschen verletzt worden sind. Am Freitagnachmittag war ein 32-jähriger Autofahrer, der mit seiner Familie unterwegs war, auf der B17 zwischen Füssen und Steingaden auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Auto einer 39-jährigen Frau zusammengeprallt, berichtete die Polizei.

In dem Fahrzeug des Unfallverursachers befanden sich unter anderem seine zwei fünf und zweieinhalb Jahre alten Kinder. In dem Auto der 39-jährigen Frau saß zum Unfallzeitpunkt ein neunjähriges Mädchen. Alle sechs Insassen der beiden Autos mussten mit teils schwersten Verletzungen in verschiedene Kliniken gebracht werden.

Die Bundesstraße 17 wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.