Die Polizei hat eine Bilanz der gestrigen Feiern auf der Allgäeur Festwoche 2023 gezogen. Mit einem eindeutigen Ergebnis.

Die Allgäuer Polizei hat eine eindeutige Bilanz zu den Feierlichkeiten auf der 72. Allgäuer Festwoche in Kempten am Montagabend gezogen. Insgesamt sei der Abend auf dem Gelände der Festwoche sehr friedlich verlaufen, heißt es. Nur vereinzelt sei es zu Straftaten gekommen, so die Polizei weiter.

Festwochenbesucher (53) will Bierflasche mitnehmen - Im Anschluss Handgemenge auf der Allgäuer Festwoche

In einem Fall war ein 53-jähriger Festwochenbesucher beim Verlassen des Geländes mit dem Sicherheitsdienst aneinander geraten. Der Grund: Der 53-Jährige wurde von der Security dazu aufgefordert, seine Bierflasche am Ausgang abzustellen. Der Mann weigerte sich jedoch und geriet mit den Sicherheitskräften aneinander. Während eines Handgemenges schubste der 53-Jährige einen Mitarbeiter gegen einen Zaun und bedrohte ihn. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen den Besucher.

22-jähriger Mann pinkelt aus Protest gegen Zelt

Ziemlich daneben benahm sich auch ein 22-jähriger Mann. Der aggressive Gast war zunächst des Geländes verwiesen worden, weigerte sich jedoch dem Platzverweis nachzukommen. Stattdessen pinkelte der junge Mann demonstrativ gegen die Zeltwand eines Ausstellers. Nachdem sicher der Mann nicht beruhigen ließ, musste er mit Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der Mann heftig. Der 22-jährige Besucher muss sich nun wegen Widerstand und Beleidigung verantworten. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Allgäuer Festwoche 2023: Messe und Volksfest

Am Vorabend der Eröffnung der Allgäuer Festwoche waren insgesamt sechs Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Allgäuer Festwoche 2023 findet vom 12. bis zum 20. August dieses Jahres in der Innenstadt von Kempten statt. Während tagsüber das Messeangebot im Mittelpunkt steht, hat die Festwoche in den Abendstunden eher den Charakter eines Volksfestes.

Auch interessant für dich: Alkohol und Gewalt

Noch vor offiziellem Start der Allgäuer Festwoche: Sechs Polizeibeamte am Vorabend verletzt

Fotos von der Allgäuer Festwoche am Montagabend findet ihr übrigens in unserer Bildergalerie.