Mehr als 2 Millionen Euro Coronazuschüsse für das Pflegeheim soll der Seeger Bürgermeister zusammen mit einem Pflegedienstleiter in die eigene Tasche gesteckt haben. Seit Montag steht er dafür vor Gericht.

Anfang des Jahres erlangte die Ostallgäuer Gemeinde Seeg einen Bekanntheitsgrad, auf den sie wohl gerne verzichtet hätte. Gegen den mittlerweile suspendierten Bürgermeister Markus Berktold wurde der Vorwurf laut er habe sich gemeinsam mit dem Leiter eines örtlichen Pflegeheims Coronazuschüsse von über zwei Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt. Am Montag startete am Nürnberger Landgericht der Prozess gegen Markus Berktold. Allgäu.tv war vor Ort.