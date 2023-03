Der Fachkräftemangel zieht sich in ganz Deutschland durch nahezu alle Branchen. Mit am stärksten betroffen sind die Hotellerie und Gastronomie. Dort wird sogar schon nicht mehr von einem Fachkräfte- sondern von einem generellen Arbeitskräftemangel gesprochen. Personal egal ob Fachkraft oder nicht, ist sehr schwer zu finden. Dem will die Agentur für Arbeit im Ostallgäu jetzt etwas entgegensetzen. Ausländische Arbeitskräfte sollen für den deutschen Arbeitsmarkt gewonnen werden. Durch Maßnahmen wie branchenspezifische Sprachkurse will man ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.