In Buchenberg-Brühl hängt der Haussegen schief. Der Grund ist ein Bauvorhaben auf der grünen Wiese.

Ein Rückhaltebecken gegen Hochwasser, eine Ortsumfahrung, ein Neubaugebiet oder ein Wohnungskomplex mit Tiefgarage. Wann immer in einer Gemeinde ein größeres Bauprojekt umgesetzt werden soll, dann ist das häufig auch mit Konflikten verbunden. So ist das aktuell auch in der Gemeinde Buchenberg so.

Senioren-Wohnungen gegen Naturschutz: Wer setzt sich durch?

Dort soll nämlich weiterer Wohnraum - auch für Senioren entstehen. Doch die Ortschaft ist zweigeteilt. Während die einen den Neubau wollen, setzen andere auf Naturschutz und so ist in der Gemeinde Buchenberg-Brühl ein Streit entbrannt. Bürgerbegehren versus Bebauungsplan.