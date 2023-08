Ein beißender Geruch lag am Dienstagmorgen über der Stadt Kempten. Der Grund: Eine Lagerhalle in Durach-Weidach stand in Flammen. Eine Zusammenfassung.

Ein beißender Geruch lag Dienstagmorgen in der Luft in Kempten und sogar großräumig um Kempten herum. In Kottern und St. Mang lagen Aschepartikel auf Autos – der Grund: in der Nacht von Montag auf Dienstag spielten sich am Stadtrand von Kempten dramatische Szenen ab – eine Lagerhalle in Durach-Weidach stand lichterloh in Flammen. Es kam zu Explosionen in der Halle, Einsatzkräfte kämpften gegen Feuer und Rauch und Anwohner mussten evakuiert werden. Allgäu.tv hat die Geschehnisse der Nacht und die Lage nach dem Brand zusammengefasst.

Weitere Informationen zum Großbrand in Durach-Weidach findet ihr bei all-in.de und bei allgauer-zeitung.de