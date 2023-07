52 Real- und Mittelschulen – und damit 123 Klassen und etwa 3000 Schülerinnen und Schüler – haben dieses Jahr im Rahmen der Exkursionen von der Berufsoffensive 62 verschiedene Unternehmen im Allgäu besucht. Insgesamt haben mehr als 4500 Schülerinnen und Schüler an der Allgäuer Berufsoffensive teilgenommen. Zum Abschlusstreffen kamen alle Akteure.

Beim diesjährigen Abschlusstreffen zur Allgäuer Berufsoffensive 2022-2023 im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) inkamen Akteure und Partner zusammen, die gemeinsam an dem Ziel arbeiten, junge Menschen bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Die Handwerkskammer für Schwaben (HWK), Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) und Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen und die Allgäuer Zeitung, sind die Initiatoren dieses Projekts. Unterstützt werden sie von einem Netzwerk aus der regionalen Wirtschaft. Zudem arbeiten die Akteure eng mit den Schulämtern, den Ministerialbehörden, sowie mit den Mittel- und Realschulen aus dem Allgäu gut zusammen.

52 Real- und Mittelschulen – und damit 123 Klassen und etwa 3000 Schülerinnen und Schüler – haben dieses Jahr im Rahmen der Exkursionen von der Berufsoffensive 62 verschiedene Unternehmen im Allgäu besucht. Insgesamt haben mehr als 4500 Schülerinnen und Schüler an der Allgäuer Berufsoffensive teilgenommen. Neben den Exkursionen, erhalten die beteiligten Schülerinnen und Schüler eine Projekttasche mit informativen Unterlagen. Die Lehrerinnen und Lehrer können am Teachers Day teilnehmen, um Einblick in Unternehmen zu bekommen.





Mehr zur Allgäuer Berufsoffensive unter www.allgaeuer-berufsoffensive.de.

Auch im neuen Schuljahr soll es wieder eine Projekt geben.

Auch interessant für dich: Wählen Sie jetzt noch die IHK Regionalversammlung im Allgäu

Wählen Sie jetzt noch die IHK Regionalversammlung im Allgäu

Die Schulen werden dazu rechtzeitig informiert.