Bei DSDS 2023 bei RTL steht am Samstag ab 20.15 Uhr die erste Live-Show an. Wer ist raus, wer bleibt im Rennen bei Deutschland sucht den Superstar?

Langsam wird es ernst bei Deutschland sucht den Superstar 2023. Der letzte Recall wurde in der Vorwoche gezeigt - ab Samstag, 1.4.2023 messen sich die verbliebenen zehn Kandidatinnen und Kandidaten in den Liveshows. Neu ist die Moderation: Laura Wontorra moderiert zum ersten Mal bei DSDS. „Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf", sagt Laura Wontorra.

Vorschau: Das passiert Samstag bei DSDS 2023?

Thailand war gestern. Heute ist Köln. Nach 17 Casting- und Recallfolgen haben sich zehn Talente in die Herzen und Ohren der Jury gesungen und sich damit für die erste Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“ 2023 qualifiziert. Ab jetzt entscheiden allein die Zuschauerinnen und Zuschauer: Per Telefon- und SMS-Voting können sie bestimmen, welche Kandidatinnen und Kandidaten jeweils eine Runde weiter kommen.

Wer ist raus heute bei der ersten Liveshow von DSDS 2023?

Die Jury um Dieter Bohlen entscheidet nicht mehr, wer weiter dabei ist und für wen der Traum bei Deutschland sucht den Superstar vorbei ist. Ab sofort bestimmen die Menschen vor dem Fernseher.

Beim Recall-Finale hatte noch die Jury mt Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen das letzte Wort. In der Vorwoche sollte dieses Trio die Show verlassen, eine ist jedoch als Nachrückerin weiter dabei bei DSDS.

Rose Ndumba (23) aus Essen (ist jedoch als Nachrück-Kandidatin in den Live-Shows dabei)

Felix Gleixner (26) aus Amberg

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Vor zwei Wochen mussten diese drei Talente die Show DSDS verlassen:

Auch interessant für dich: Dieter Bohlen sorgt bei erster Liveshow für große Überraschung

Wer ist raus bei DSDS 2023? Zwei Kandidaten müssen nach der ersten Live-Show gehen

Marleen

Jill

Jaden

Wie sind die TV-Quoten von DSDS?

Vergangene Woche saßen 2,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei DSDS 2023 vor dem Fernseher. Der Marktanteil stieg im Vergleich zur Vorwoche minimal auf 8,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite laut Quotenmeter.de bei 0,62 Millionen (11,8 Prozent).

Das sind die letzten 10 bei DSDS in der ersten Live-Show

Diese zehn Talente treten in der ersten Liveshow der Jubiläumsstaffel von DSDS 2023 am Samstag, 1. April 2023, 20.15 Uhr an: