Bei DSDS 2023 bei RTL steht heute am Samstag ab 20.15 Uhr das Recall-Finale an. Wer ist raus, wer bleibt im Rennen bei Deutschland sucht den Superstar?

Vorschau: Das passiert Samstag bei DSDS 2023

DSDS 2023 in Thailand. Im letzten Recall, zu sehen am Samstag, 25.3. um 20.15 Uhr bei RTL, singen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Einzug in die Liveshows.

Während die ausgeschiedenen Kandidat:nnen und Kandidaten aus der vergangenen Folge in der DSDS-Villa noch ihre Koffer packen, machen sich die übrigen Talente erste Gedanken über ihre kommende Solo-Performance. Bei der Songauswahl haben sie freie Hand und müssen ganz genau abwägen: Welche Nummer wird die Jury am meisten begeistern und kann die Eintrittskarte für die Liveshows sein?

Der Spaß kommt aber nicht zu kurz. Der Amberger Felix hat 27. Geburtstag und zu diesem Anlass gibt es eine Party. „Endlich mal abschalten und feiern, dass wir es so weit geschafft haben", sagt Aileen aus Birkenfeld.

Zweifel über die richtige Songauswahl zum Recall-Finale

Trotz freier Songauswahl machen sich während des Übens bei einigen Zweifel breit. „Der Song bringt wenig Dynamik mit - ich habe Angst, dass ich nicht genug zeigen kann“, sagt Felix. Auch Lawa ist unzufrieden und fühlt sich bei ihrer Bühnen-Choreographie überfordert. Als sie Rose zu Hilfe ruft, wir diese sofort von Natalie unterbrochen, die es ungefragt noch besser machen möchte. „Natalie drängt sich in jeder Minute vor die Kamera“. Rose und die anderen scheinen sichtlich genervt von Natalies überschwänglichem Temperament. Dass kleine Streitereien bei wirklich großen Problemen zur Nebensache werden, offenbart Rose wenig später im Gespräch mit Sem: Ein von ihr initiiertes Gerichtsverfahren gegen ihren Stiefvater lässt Rose in Tränen ausbrechen und Sem geschockt zurück.

Auch Kandidat Peris feiert Geburtstag bei DSDS

Nachdem mit Peris ein weiteres Geburtstagskind gebührend gefeiert wurde, wartet eine große Überraschung: Die Kandidatinnen und Kandidaten dürfen zuhause anrufen. Da werden Emotionen frei. und mit ihren Liebsten sprechen – das sorgt für pure Emotionen und genau der richtigen Motivation für den spannenden Showdown am Abend.

Diese Drei sind raus bei DSDS

Nacgh dem Recall-Finale warten die Liveshows, die bei RTL und RTL+ zu sehen sind.

Das sind die Solo-Auftritte und Songs heute (25.3.) im DSDS-Recall

Felix Gleixner (27) aus Amberg singt „Fields Of Gold” von Sting

David Leischik (27) aus Köln singt „No Matter What” von Boyzone

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz) singt „All of Me” von John Legend

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden singt „Ich liebe das Leben” von Andrea Berg

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld singt „Ohne Dich” von Vanessa Mai

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt singt „Stand by Me” von Ben E. King

Rose Ndumba (24) aus Essen singt „Starships” von Nicki Minaj

Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim singt „Sweat (A La La La la Long)” von Inner Circle

Lawa Baban (25) aus Gießen singt „Umbrella” von Rihanna feat. JAY-Z

Monika Gajek (21) aus Salzgitter singt „People Help The People” von Birdy

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz) singt „The Edge Of Glory“ von Lady Gaga

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover singt „Perfect“ von Ed Sheeran

Wer ist raus heute beim DSDS 2023-Recall?

Die Jury um Dieter Bohlen entscheidet am Ende der Sendung, wer weiter dabei ist und für wen der Traum bei Deutschland sucht den Superstar vorbei ist.

Rose Ndumba (23) aus Essen (ist jedoch als Nachrück-Kandidatin in den Live-Shows dabei)

Felix Gleixner (26) aus Amberg

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

In der vergangenen Woche mussten diese drei Talente die Show DSDS verlassen:

Marleen

Jill

Jaden

Wie sind die TV-Quoten von DSDS?

Vergangene Woche saßen 2,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei DSDS 2023 vor dem Fernseher. Der Marktanteil stieg im Vergleich zur Vorwoche mininal auf 8,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite laut Quotenmeter.de bei 0,62 Millionen (11,8 Prozent).

