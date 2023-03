Seit einiger Zeit ist es in der EU erlaubt Grillen in Lebensmitteln mitzuverarbeiten. Der Schokoladen-Hersteller Ritter Sport präsentierte daraufhin die neue Sorte "Ganze Grille". Das sorgte im Netz für mächtig Aufregung und Entsetzen.

Nachdem neben Mehlwürmern und Heuschrecken nun auch Grillen EU-weit in vielen Lebensmitteln zu einem gewissen Prozentsatz mitverarbeitet werden dürfen, hat sich auch der Schokoladen-Hersteller Ritter Sport in diesen Markt-Bereich eingeklingt. So sieht es zumindest in den sozialen Netzwerken aus. "Grillen im Essen? Seit heute zugelassen! Wir sind schon lange bereit – ihr auch?" schreibt Ritter Sport unter dem Facebook-Post, der die neue Schokoladen-Sorte "Ganze Grille" ankündigt. Abgerundet wird das Design der neuen Protein-Edition durch eine Grille, zwei Stück Schokolade und den Beisatz: "Mit crunchy Heimchen-Beinchen".

Schokoladen-Fans sind entsetzt und empört

Doch Fans der quadratischen Schokolade scheinen dafür ganz und gar nicht bereit zu sein, wie aus den Kommentaren zu dem Post der neuen Sorte "Ganze Grille" hervorgeht. Unter dem Post entbrannte ein regelrechter Shitstorm. Neben Kommentaren wie "Das hat nichts mehr mit Schokolade zu tun , für mich sind Tiere in Lebensmittel nicht akzeptabel ob Proteine gesund sind oder nicht da geht es zu weit.", oder "So kann man das Schokolade essen auch vermiesen.", schrieben Userinnen und User auch "Bin doch kein Vogel. Never ever, dann mache ich mir die Schoki lieber selbst" oder kritisierten die Produkt-Strategie des Unternehmens: "einerseits macht ihr Werbung für eure veganen Sorten (...) nun die Insekten… ein Schock".

Post war nur ein Scherz

Was allerdings vielen Userinnen und Usern erst beim zweiten mal hinschauen auffiel: Ritter Sport hatte sich mit dem Post nur einen Spaß erlaubt. Weil die Aufregung und das Entsetzen jedoch zunächst nicht aufhörten, stellte dass Unternehmen in der Kommentar-Sektion klar, dass es sich dabei nur um einen Scherz handle. "Ritter Sport nutzt keine Insekten und es gibt keine Pläne, dies zu ändern", beteurte der Schokoladen-Hersteller.

Es gab auch Lob und positive Kritik

Auch wenn es danach immer noch einige wütende Kommentare zu dem Scherz gab, lobten viele Userinnen und User auch den Humor des Unternehmens. "Geil. Ich würde sie kaufen. Wollte schon immer sowas probieren", oder "Danke Ritter Sport! Endlich auch was süßes für meine beiden Leopardgeckos, die freuen sich", hieß es dann.