Der Preis für die Maß Bier beim Oktoberfest in München: Jedes Jahr ein Politikum. Bald könnte die Maß auf der Wiesn erstmals die 20-Euro-Marke knacken.

20 statt 13 Euro für die Maß Bier: Droht dem Oktoberfest eine Preis-Explosion? Die "Münchner Initiative Nachhaltigkeit" fordert, dass es auf der Wiesn nur noch Bio- und Fairtrade-Lebensmittel geben darf. Die Oktoberfestbesucher müssten dann bis zu doppelt so tief in die Tasche greifen. Bis zum Jahr 2035 sollen demnach alle Lebensmittel, die auf der Wiesn angeboten werden, Bio und Fairtrade sein und aus der Region stammen.

Wird die Wiesn unbezahlbar?

Für den Geldbeutel der Besucherinnen und Besucher der Wiesn hätte das krasse Folgen: "Ein Besuch auf dem Oktoberfest wäre dann für die meisten unbezahlbar", sagte Thomas Geppert, Bayern-Chef des gastro-Verbandes Dehoga. Die Begriffe "Fair", "bio", "regional und "Fair-Trade" hören sich seiner Meinung nach gut an, aber Nachhaltigkeit umfasse "auch den Begriff der Ökonomie", muss also auch wirtschaftlich sein.

Preise teils doppelt so hoch

Einer der Festwirte des Münchner Oktoberfestes hat derweil schon mal der BILD vorgerechnet, was ein halbes Bio-Hendl dann kosten würde: satte 28 Euro, doppelt so viel wie bisher. Die Maß Bier läge dann bei 20 Euro. Von Seiten der Gastronomie gibt es also viel Kritik am Nachhaltigkeits-Vorstoß. Die Initiative selbst begründet die Forderung damit, dass "Tierleid, Artensterben und prekäre Arbeitsbedingungen, etwa in der Fleischindustrie und im globalen Süden nicht zukünftsfähig" seien. Darauf müsse sich auch ein Großereignis wie das Oktoberfest einstellen - zum Leidwesen der Besucherinnen und Besucher.

Das sagt die Politik dazu:

Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden hat sich bereits dazu geäußert. Sie teilte mit, das Abliegen bei einem runden Tisch besprechen zu wollen.

Oktoberfest: Jetzt schon nicht billig, der Wiesn-Besuch

Jedes Jahr auufs Neue diskutiert ganz Bayern über die Preise auf dem Oktoberfest. Vor allem der Preis für die Maß Bier ist ein Politikum, besonders eingedenk der tatsache, dass die Maß oft so schlecht eingeschenkt ist, dass in den meisten Fällen weit weniger als ein ganzer Liter im Wiesn-Maßkrug ist.