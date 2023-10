Der Discounter Lidl passt die Preise für vegane Lebensmittel an. Künftig sollen die Produkte genauso viel kosten, wie das auf Fleisch basierende Gegenstück.

Der Lebensmittel-Discounter Lidl passt seine Preise für vegane Produkte an - zumindest in Deutschland. Laut einer Mitteilung will der Lebensmittel-Einzelhändler die Preise seiner veganen Produkte unter der Eigenmarke "Vemondo", an die Preise vergleichbarer Produkte tierischen Ursprungs anpassen. Bislang waren die veganen Produkte häufig deutlich teuer als das Gegenstück aus tierischen Proteinen.

Lidl passt Preise für vegane Produkte an - Künftig größeres veganes Sortiment geplant

Laut einer Mitteilung sei das Unternehmen davon überzeugt, dass bewusster und nachhaltiger Konsum nur dann in der Breite getragen werden könne, wenn die Preise dafür erschwinglich seien. Zudem möchte das Unternehmen künftig mehr Produkte auf pflanzlicher Basis im Sortiment haben. Das Ziel sei ein Anteil von 20 Prozent bis 2030, heißt es aus dem Konzern. Aktuell belaufe sich das Verhältnis auf elf Prozent. Im Bereich der Milchprodukte sind nur sechs Prozent aller Produkte bei Lidl vegan - in der Zukunft sollen dies dann 10 Prozent werden.

„Mit der Preisanpassung unserer Vemondo-Produkte möchten wir Kunden vermehrt dazu einladen, die pflanzlichen Alternativen auszuprobieren - ohne, dass dabei der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist“, erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. „Nur, wenn wir unseren Kunden eine immer bewusstere und nachhaltigere Kaufentscheidung und faire Wahl ermöglichen, können wir die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung mitgestalten."

Lidl will stärker auf dem veganen Markt mitmischen

Der Discounter Lidl passt damit sein Sortiment aber auch an eine sich verändernde Nachfrage an. Denn: Immer mehr Menschen wollen vegane Lebensmittel kaufen. Laut einer Umfrage des Deutschen Lebensmittelhandels gaben 41 Prozent der Verbraucher an, dass sie nur gelegentlich Fleisch essen. 43 Prozent würden mehr pflanzliche Lebensmittel kaufen, wenn diese günstiger wären. Mit der Senkung der Preise für die vegane Eigenmarke "Vemondo" verschärft Lidl also auch den Preiskampf zugunsten seiner veganen Eigenmarke.

Lidl will Eigenmarke "Vemondo" neben tierischen Produkten platzieren

Nach eigenen Angaben bietet Lidl über 100 vegane Produkte der Eigenmarke "Vemondo" und 650 weitere vegane Artikel. Künftig sollen alle veganen Eigenmarken-Waren im direkten Umfeld zum tierischen Gegenstück angeboten werden. Deutschlandweit betreibt der Discounter etwa 3.250 Filialen. Weltweit hat Lidl über 12.000 Niederlassungen.