Kein Anne Will heute: Diesen Sonntag fällt die bekannte Talkshow im Ersten aus. Wann ist Anne Will wieder auf Sendung?

Wann kommt Anne Will wieder im TV?

im Ersten: Die Talkshow heute am Sonntag, 16. Juli, fällt aus. Denn Moderatorin und Redaktion sind in der Sommerpause. Stattdessen zeigt das Erste um 21.45 Uhr den Krimi "Maria Wern, Kripo Gotland: Sturmfront".

Die nächste Sendung mit Anne Will im Ersten läuft erst wieder am Sonntag, 10. September um 21.45 Uhr, also zur gewohnten Zeit am Sonntagabend.

Anne Will: Das waren zuletzt die Gäste im Studio

Zuletzt waren folgende Gäste in der Sendung

Lisa Paus (Bündnis 90 / Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin

Johannes Vogel (FDP), Stellvertretender Bundesvorsitzender und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

Julia Friedrichs, Autorin, Journalistin und Filmemacherin

Helene Bubrowski, Korrespondentin der "FAZ" in der Parlamentsredaktion

Das war das Thema bei Anne Will am vergangenen Sonntag

"Nächster Ampelstreit - Wie viel Geld sollen Familien bekommen?" lautete das Thema. Denn nach der monatelangen Diskussion um das Heizungsgesetz folgte der nächste Ampelstreit: Um Kinderarmut zu bekämpfen, soll von 2025 an eine Kindergrundsicherung eingeführt werden. Und auch bei diesem Projekt ist keine schnelle Einigung in Sicht. Diesmal: grünes Familienministerium gegen FDP-geführtes Finanzministerium. Beide sind sich über die Kosten nicht einig. Christian Lindner hat dafür zwei Milliarden Euro jährlich vorgemerkt. Familienministerin Lisa Paus veranschlagt hingegen mehr. Uneinigkeit auch darüber, ob als Gegenfinanzierung das Elterngeld für einkommensstarke Eltern abgeschafft werden soll.

Wäre diese Abschaffung eine gerechte Maßnahme oder ein falsches Signal für die Gleichstellung? Kann die geplante Kindergrundsicherung die Kinderarmut in Deutschland verringern? Wie sieht eine gerechte Sozial- und Familienpolitik aus? Diese Fragen diskutierten Anne Will und Gäste. Die Sendung kann hier als Wiederholung im Stream gesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz und Maybrit Illner eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.".