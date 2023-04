DSDS geht ins Finale: Vier Sängerinnen und Sänger kämpfen am Samstagabend in der Liveshow um den Titel Superstar 2023. Wer ist Gewinner, wer ist raus? Hier die Übersicht.

Das DSDS-Finale 2023 steht an. Am Samstag um 20.15 Uhr kämpfen bei RTL vier Sängerinnen und Sänger um den Titel Superstar. Die 20. Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" sollte eigentlich die Letzte sein - erst kürzlich kündigte das Gesicht der Castingshow, Dieter Bohlen, jedoch an, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine Ausgabe geben wird.

Diese vier Teilnehmer stehen im DSDS-Finale 2023

Monika Gajek (21) aus Salzgitter: "Ich kann gar nicht glauben, dass die Zuschauer mich gewählt haben. Heute war ich echt unsicher, die Konkurrenz war groß, und bin jetzt so überwältigt, dass es mir gerade die Sprache verschlägt. Ich bin überglücklich!", wurde sie am vergangenen Samstag zitiert.

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz): " Jetzt bin ich noch näher an meinem Traum, Superstar zu werden, das ist Wahnsinn! Ich habe mit nichts gerechnet, aber meinen Fans vertraut – ich bin so dankbar und so stolz!", sagte er.

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt: "Man bedankt sich für das Lob, das man bekommt, erwartet aber nicht, dass man so einen starken Rückhalt von den Fans, der Familie und Freunden hat. Ich bin überglücklich und dankbar, all‘ diese Leute an meiner Seite zu haben", reagierte er darauf, ins DSDS-Finale zu kommen.

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover: "Die Goldene CD zu bekommen war schon toll, aber heute ist wirklich der schönste Tag in meinem ganzen Leben: Zu sehen, wie die Leute für mich aufgestanden sind, hat mich unendlich berührt", sagte er. Auch interessant für dich: Dieter Bohlen sorgt bei erster Liveshow für große Überraschung

Wer ist raus bei DSDS 2023? Zwei Kandidaten müssen nach der ersten Live-Show gehen

Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger und Kiyan Yousefbeik treten nach dem Showdown am vergangenen Samstag, bei dem vier ihrer Konkurrenten rausflogen, im Finale ein letztes Mal live vor die Jury und die Zuschauer entscheiden dann: Wer wird der neue Superstar und bekommt neben 100.000 Euro Preisgeld einen Vertrag mit der Universal Music sowie die Möglichkeit, mit Dieter Bohlen auf Tour zu gehen?

Laura Wontorra moderiert die Live-Shows bei DSDS 2023.

DSDS 2023: Wer ist der Gewinner?

Die Gewinnerin oder der Gewinner von DSDS wird von den TV-Zuschauern gewählt, die über eine kostenpflichtige Rufnummer abstimmen können. Das Ergebnis, wer Superstar 2023 ist, steht am späten Samstagabend fest. Die Superstar-Jury mit Dieter Bohlen entscheidet nicht selbst, gibt aber ebenfalls ein - unverbindliches - Voting ab.

Wer ist nach DSDS wirklich berühmt geworden?

Echte Stars wurden nur wenige DSDS-Gewinner. Mit der erfolgreichste Künstler dürfte Pietro Lombardi sein, der in der aktuellen Staffel auch in der Jury sitzt. Ebenfalls sehr erfolgreich ist Beatrice Egli, die seit ihrem DSDS-Sieg 2013 als Schlagersängerin regelmäßig auf der Bühne steht. Alexander Klaws, der die erste Superstar-Show gewann, ist als Musical-Darsteller und -Sänger gut im Geschäft.