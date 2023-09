Bei Hart aber fair am Montag im Ersten sprechen Moderator und Gäste heute über "Melonis Italien: Wie gefährlich ist der Rechtsruck für Deutschland?"

Hart aber fair heute (Montag, 18.9.) im Ersten beschäftigt sich mit dieser Frage: "Melonis Italien: Wie gefährlich ist der Rechtsruck für Deutschland und Europa?" Hier ist der aktuelle Überblick über alle Gäste live im Studio in Köln, Sendezeit und Wiederholung in der ARD-Mediathek.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 18.9.23

Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen, Autor der Dokumentation "Mein Italien unter Meloni"

Katarina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mitglied im SPD-Parteivorstand

Monika Hohlmeier, CSU, Mitglied des Europäischen Parlaments (EP), Parlamentarische Geschäftsführerin der CSU-Europagruppe im EP

Ulrich Ladurner, Europa-Korrespondent der ZEIT

Prof. Dr. Thomas Biebricher, Politikwissenschaftler, Autor des Buchs „Mitte/Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus“

"Hart aber fair" am Montag: Das ist das Thema heute

Italien wird rechtsnational regiert: Wie hat sich das Land dadurch verändert? Warum sind Rechtspopulisten in Italien auf dem Vormarsch - und auch in vielen anderen europäischen Ländern? Weil Brüssel keine Antwort auf die Flüchtlingsfrage findet? Was bedeutet diese Entwicklung für die EU ein Jahr vor der Europa-Wahl? Diese Fragen wollen Moderator Louis Klamroth und Gäste besprechen.

Wann kommt "Hart aber fair" heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"Hart aber fair" kommt heute zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kommt live aus Köln, kann auch hier in der Mediathek als kostenloser Stream angesehen werden, ebenso als Wiederholung.

Wo und wann gibt es den Hart aber fair-Faktencheck?

Den Faktencheck zur Sendung und den Aussagen der Gäste gibt es immer am Folgetag hier. Das Gästebuch, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor der Sendung kommentieren und Fragen stellen können, ist ebenfalls auf der Seite zu finden.

Das ist Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth ist mit seiner Sendung in einer Reihe mit anderen wichtigen TV-Talkerin wie Markus Lanz oder Anne Will. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg moderierte Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". Privat ist Moderator Louis Klamroth mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert.