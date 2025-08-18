Logo all-in.de
Zollhund findet große Mengen Drogen in Container in Bremen

Feine Nase

An Emma kommt niemand vorbei! Zollhündin verhindert großen Drogenschmuggel!

Ein Spürhund der Polizei hat jetzt einen großen Drogenschmuggel auffliegen lassen. Der Fund hatte einen Straßenwert von über einer Million Euro.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Zollhündin Emma verhindert großen Drogenschmuggel. Zollhündin Emma, ausgebildeter Drogenspürhund
    Zollhündin Emma verhindert großen Drogenschmuggel. Zollhündin Emma, ausgebildeter Drogenspürhund Foto: Zollfahndungsamt Hannover

    Der Zoll hat eine Mitarbeiterin mit besonders feiner Nase für illegale Waren! Zollhündin Emma ist zwar erst zwei Jahre alt, hat aber schon jetzt einen ganz dicken Fang gemacht.

    Zollhündin Emma deckt Drogenschmuggel auf

    Schon Mitte Juni hatte die Hündin bei einer Kontrolle in Bremen eine große Menge Drogen entdeckt. In einem Seecontainer aus Thailand, der laut Unterlagen nur Kokosnussschalen beherbergen sollte, erschnüffelte die Hündin etwas Ungewöhnliches. Mehrere Kartons rochen für die tierische Ermittlerin nämlich ziemlich nach Drogen.

    Über 400 Kilogramm Cannabis waren in solchen Packungen versteckt. Zöllner hält sichergestelltes Cannabis in den Händen
    Über 400 Kilogramm Cannabis waren in solchen Packungen versteckt. Zöllner hält sichergestelltes Cannabis in den Händen Foto: Zollfahndungsamt Hannover

    Drogen im Wert von 1,2 Millionen Euro vom Markt genommen

    Im Inneren der Kartons entdeckten Zollbeamte dann eingeschweißte Päckchen mit Cannabis. Insgesamt fanden sie in dem Container 560 Packungen mit einem Gesamtgewicht von 408 Kilogramm der Droge. Hätten Kriminelle die Lieferung verkauft, hätten sie rund 1,2 Millionen Euro gemacht. Dank Emma landen diese Drogen aber nicht auf dem europäischen Markt. Weiter Informationen wollte der Zoll aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

