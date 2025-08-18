An Emma kommt niemand vorbei! Zollhündin verhindert großen Drogenschmuggel!

Der Zoll hat eine Mitarbeiterin mit besonders feiner Nase für illegale Waren! Zollhündin Emma ist zwar erst zwei Jahre alt, hat aber schon jetzt einen ganz dicken Fang gemacht.

Zollhündin Emma deckt Drogenschmuggel auf

Schon Mitte Juni hatte die Hündin bei einer Kontrolle in Bremen eine große Menge Drogen entdeckt. In einem Seecontainer aus Thailand, der laut Unterlagen nur Kokosnussschalen beherbergen sollte, erschnüffelte die Hündin etwas Ungewöhnliches. Mehrere Kartons rochen für die tierische Ermittlerin nämlich ziemlich nach Drogen.

Icon vergrößern Über 400 Kilogramm Cannabis waren in solchen Packungen versteckt. Zöllner hält sichergestelltes Cannabis in den Händen Foto: Zollfahndungsamt Hannover Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Über 400 Kilogramm Cannabis waren in solchen Packungen versteckt. Zöllner hält sichergestelltes Cannabis in den Händen Foto: Zollfahndungsamt Hannover

Drogen im Wert von 1,2 Millionen Euro vom Markt genommen

Im Inneren der Kartons entdeckten Zollbeamte dann eingeschweißte Päckchen mit Cannabis. Insgesamt fanden sie in dem Container 560 Packungen mit einem Gesamtgewicht von 408 Kilogramm der Droge. Hätten Kriminelle die Lieferung verkauft, hätten sie rund 1,2 Millionen Euro gemacht. Dank Emma landen diese Drogen aber nicht auf dem europäischen Markt. Weiter Informationen wollte der Zoll aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.