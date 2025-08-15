Designerschmuck und Entenfüße: Ungewöhnlicher Fund bei Zollkontrolle

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am Flughafen Düsseldorf einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Im Koffer einer 46-jährigen Reisenden entdeckten sie eine größere Menge Designerschmuck und Entenfüße.

Entenfüße mitgebracht - Designerschmuck stammte aus Dubai

Laut einer Mitteilung war die Reisende über Dubai nach Düsseldorf gereist. Beim Scan ihres Koffers wurden die Zöllner auf mehrere Schmuckstücke und Knochen aufmerksam. Im Koffer selbst fanden sie dann zehn Schmuckstücke der Marke Dior und die entsprechenden Rechnungen aus Dubai. Zudem lagen im Gepäck der Frau 36 einzeln verpackte Entenfüße, die die Frau als Delikatesse mitgebracht hatte.

Zwischen Entenfüßen lag Designerschmuck aus Dubai. Foto: Zoll Düsseldorf

Strafverfahren eingeleitet - Entenfüße vernichtet

Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet - der Schmuck hatte einen Wert von rund 5750 Euro. Die mitgebrachten Entenfüße seien vernichtet worden, da die Einfuhr von Fleisch aus Nicht-EU-Ländern verboten ist, so der Zoll weiter. Die Frau konnte ihre Reise nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung fortsetzen.