Düsseldorfer Zoll entdeckt Entenfüße und Designerschmuck bei Kontrolle

Flughafen

Designerschmuck und Entenfüße: Ungewöhnlicher Fund bei Zollkontrolle

Der Zoll hat bei einer Kofferkontrolle ungewöhnliche Mitbringsel entdeckt: Neben teurem Designerschmuck auch verpackte Entenfüße.
    Bei einer Zollkontrolle am Flughafen Düsseldorf haben Beamte Hühnerfüße in einem Koffer entdeckt. Entenfüße; Foto 2von2; Quelle: Zoll
    Bei einer Zollkontrolle am Flughafen Düsseldorf haben Beamte Hühnerfüße in einem Koffer entdeckt. Entenfüße; Foto 2von2; Quelle: Zoll Foto: Zoll Düsseldorf

    Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am Flughafen Düsseldorf einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Im Koffer einer 46-jährigen Reisenden entdeckten sie eine größere Menge Designerschmuck und Entenfüße.

    Entenfüße mitgebracht - Designerschmuck stammte aus Dubai

    Laut einer Mitteilung war die Reisende über Dubai nach Düsseldorf gereist. Beim Scan ihres Koffers wurden die Zöllner auf mehrere Schmuckstücke und Knochen aufmerksam. Im Koffer selbst fanden sie dann zehn Schmuckstücke der Marke Dior und die entsprechenden Rechnungen aus Dubai. Zudem lagen im Gepäck der Frau 36 einzeln verpackte Entenfüße, die die Frau als Delikatesse mitgebracht hatte.

    Zwischen Entenfüßen lag Designerschmuck aus Dubai. Schmuck; Foto 1von2; Quelle: Zoll
    Zwischen Entenfüßen lag Designerschmuck aus Dubai. Schmuck; Foto 1von2; Quelle: Zoll Foto: Zoll Düsseldorf

    Strafverfahren eingeleitet - Entenfüße vernichtet

    Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet - der Schmuck hatte einen Wert von rund 5750 Euro. Die mitgebrachten Entenfüße seien vernichtet worden, da die Einfuhr von Fleisch aus Nicht-EU-Ländern verboten ist, so der Zoll weiter. Die Frau konnte ihre Reise nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung fortsetzen.

