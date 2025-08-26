Vermisste Frau hilflos in Friedrichshafen entdeckt

Die Polizei in Friedrichshafen hat die Suche nach einer vermissten 82-jährigen Frau beendet. Die Seniorin wurde am Montagabend im Stadtgebiet gefunden. Laut der Polizei habe sie sich in einem hilflosen Zustand befunden und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vermisstensuche in Friedrichshafen: Auch Suchhunde unterwegs

Die 82-Jährige hatte vermutlich bereits am Sonntag ihre Wohnung verlassen. Dort war sie zuletzt vom Pflegedienst gesehen worden. Die Polizei leitete eine umfangreiche Suchmaßnahme nach der Frau ein, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Unter anderem waren Spürhunde und ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden - auch eine öffentliche Suche hatte die Polizei herausgegeben.