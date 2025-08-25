Vermisstensuche in Bamberg: 15-jährige Austauschschülerin verschwunden

Seit Samstag, 23. August, sucht die Polizei in Bamberg nach einer 15-jährigen Austauschschülerin aus Kamerun. Die Jugendliche ist laut Polizeiangaben am Morgen aus ihrer Unterkunft verschwunden. Sie hinterließ allerdings eine besorgniserregende Nachricht.

Austauschschülerin will nicht nach Kamerun zurück

Die 15-Jährige soll der Polizeimeldung zufolge eine Nachricht hinterlassen haben, dass sie nicht nach Kamerun zurückkehren will. Die Jugendliche hatte gegen 8 Uhr ihre Unterkunft in der Aufseßstraße verlassen, wohin ist nicht bekannt. Auch andere Anlaufadressen in Deutschland sind der Polizei nicht bekannt. Ebenso ist unklar, ob sie noch im Raum Bamberg ist oder inzwischen die Gegend verlassen hat.

Beschreibung der Vermissten

Die 15-Jährige lebt schon seit mehreren Wochen in Deutschland und spricht gebrochen Deutsch. Sie wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

Name: Ange Hylarie Essonkoune Ekem

Knapp 170 Zentimeter groß

Schlank, sehr kurze dunkle Haare

Sie trägt vermutlich eine Perücke mit rötlich/orangem Haar

Afrikanisches Aussehen, dunkle Hautfarbe

Über ihre Kleidung ist nichts bekannt.

Ein Foto der Austauschschülerin gibt es in der Vermisstenmeldung der Polizei .

Wer hat die Jugendliche gesehen?

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet nun bei der Suche nach der Austauschschülerin die Bevölkerung um Mithilfe. Mögliche Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten können unter der Telefonnummer 0951/91290 weitergegeben werden. Alternativ können auch Hinweise in dem Fahndungsformular der Vermisstenmeldung hinterlassen werden.