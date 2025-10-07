Jugendlicher Mopedfahrer in Horgenzell nach Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich in Horgenzell ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Mopedunfall in Horgenzell: 16-Jähriger kommt mit Moped ins Schlittern

Laut Polizei war der Jugendliche gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Zogenweiler und Kernen unterwegs. Er stürzte im Bereich einer Kurve und schlitterte mit seinem Moped rund 50 Meter weiter.

Mittelschwere Verletzungen Nach Verkehrsunfall in Horgenzell

Der Rettungsdienst kam und brachte den Jugendlichen mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Sein Moped blieb ebenfalls nicht unverschont. Der Sachschaden an seiner Yamaha wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.