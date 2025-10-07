Logo all-in.de
Verkehrsunfall in Horgenzell: 16-jähriger Mopedfahrer stürzt und erleidet mittelschwere Verletzungen

Sturz

Jugendlicher Mopedfahrer in Horgenzell nach Verkehrsunfall verletzt

Ein 16-jähriger Mopedfahrer stürzte am Samstagnachmittag mit seinem Moped in einer Kurve und schlitterte rund 50 Meter weiter. Er erlitt Verletzungen.
Von Christina Paulos
    Bei Horgenzell ist ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
    Bei Horgenzell ist ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag hat sich in Horgenzell ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

    Mopedunfall in Horgenzell: 16-Jähriger kommt mit Moped ins Schlittern

    Laut Polizei war der Jugendliche gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Zogenweiler und Kernen unterwegs. Er stürzte im Bereich einer Kurve und schlitterte mit seinem Moped rund 50 Meter weiter.

    Mittelschwere Verletzungen Nach Verkehrsunfall in Horgenzell

    Der Rettungsdienst kam und brachte den Jugendlichen mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Sein Moped blieb ebenfalls nicht unverschont. Der Sachschaden an seiner Yamaha wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

