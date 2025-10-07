Jugendlicher Mopedfahrer in Horgenzell nach Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich in Horgenzell ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Moped und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.
Mopedunfall in Horgenzell: 16-Jähriger kommt mit Moped ins Schlittern
Laut Polizei war der Jugendliche gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Zogenweiler und Kernen unterwegs. Er stürzte im Bereich einer Kurve und schlitterte mit seinem Moped rund 50 Meter weiter.
Mittelschwere Verletzungen Nach Verkehrsunfall in Horgenzell
Der Rettungsdienst kam und brachte den Jugendlichen mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Sein Moped blieb ebenfalls nicht unverschont. Der Sachschaden an seiner Yamaha wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden